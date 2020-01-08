Нарочно не придумаешь: уголовные дела, взятые за основу фильмов

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Виктория Дубовская. Изобретательный серийный убийца, неуловимая банда грабителей, воры, не оставляющие улик, — хотя фраза "основано на реальных событиях" считается маркетинговым трюком, многие популярные триллеры и боевики связаны с невыдуманными историями. Более того, некоторые сценарии художественных фильмов почти полностью списаны с уголовных дел. РИА Новости рассказывает о самых известных из них.

"Убийство в Восточном экспрессе"

Классический детектив Агаты Кристи "Убийство в Восточном экспрессе" не раз экранизировали. Там, как известно, преступление совершают пассажиры роскошного поезда — это месть богатому американцу, на совести которого жизнь маленькой девочки. У этого персонажа был реальный прототип.

В марте 1932-го из особняка легендарного американского летчика Чарльза Линдберга похитили двухлетнего ребенка. Согласно полицейскому отчету, неизвестный залез через открытое окно на втором этаже. Оставил записку с требованием выкупа в 50 тысяч долларов. Через несколько дней повысил ставку до 70 тысяч.

Ребенка искала вся страна. Линдбергов засыпали десятками писем с ложными зацепками. Предложил помощь даже мафиози Аль Капоне. Свои версии о похитителе высказывала и Агата Кристи, которую эта история очень заинтересовала.

© 20th Century Fox Film Corporation (2017) Кадр из фильма "Убийство в Восточном экспрессе" © 20th Century Fox Film Corporation (2017) Кадр из фильма "Убийство в Восточном экспрессе"

Через месяц семья получила четкие инструкции для обмена. Хотя Линдберги выполнили все требования, ребенка в указанном месте не оказалось. Его тело нашли в середине мая, меньше чем в двух километрах от дома. Экспертиза показала, что мальчика убили в день похищения.

Под подозрение попала домработница — при общении со следователями она заметно нервничала. После нескольких допросов женщина не выдержала и покончила с собой. Позднее выяснилось: никакого отношения к похищению она не имеет.

© AP Photo Чарльз Линдберг выступает на собрании в Чикаго © AP Photo Чарльз Линдберг выступает на собрании в Чикаго

Преступление раскрыли только в сентябре 1934-го. Убийцу, плотника Бруно Хауптманна, вычислили по ценным бумагам, которые Линдберги передали в качестве выкупа. В апреле 1936-го его казнили на электрическом стуле.

"Монстр"

"Я — та, кто всерьез ненавидит человеческую жизнь и будет убивать снова", — так характеризовала себя одна из самых известных женщин-маньяков Эйлин Уорнос. Ее история легла в основу голливудского фильма 2003 года "Монстр". За эту роль Шарлиз Терон удостоилась "Оскара".

© AP Photo / Peter Cosgrove Серийная убийца Эйлин Уорнос на заседании суда в Дейтоне-Бич, штат Флорида © AP Photo / Peter Cosgrove Серийная убийца Эйлин Уорнос на заседании суда в Дейтоне-Бич, штат Флорида

По версии следствия, придорожная проститутка из Флориды Эйлин Уорнос в конце 1980-х застрелила и ограбила семь человек.

Жертвы — одинокие мужчины средних лет, соглашавшиеся подвезти Уорнос и, вероятно, рассчитывавшие воспользоваться ее профессиональными услугами. Проститутка, заманив их в укромное место, пускала в ход дамский пистолет 22-го калибра.

Это вызвало живой интерес у специалистов по криминальной психиатрии. Во-первых, согласно многочисленным исследованиям, женщины-убийцы обычно лично знакомы с жертвами. Во-вторых, чаще всего они прибегают к отравлению. Тут не было ни того, ни другого.

© DEJ Productions (2003) Кадр из фильма "Монстр" © DEJ Productions (2003) Кадр из фильма "Монстр"

Нетипичный почерк долгое время не позволял выйти на след серийника. Однако нашлись свидетели, опознавшие убийцу. В полиции Уорнос заявила, что ее пытались изнасиловать и она только защищалась. Верховный суд этому не поверил. Смертный приговор, вынесенный в 1996-м, привели в исполнение спустя шесть лет.

"Зодиак"

Сан-Франциско, конец 1960-х. Влюбленная пара паркует автомобиль в безлюдном месте и перебирается на заднее сидение. Пока они заняты друг другом, к машине подкрадывается неизвестный. Угрожая пистолетом, он заставляет молодых людей выйти, а затем расстреливает обоих. Примерно так выглядит типичный сценарий серии преступлений, совершенных маньяком по прозвищу Зодиак.

© Warner Bros. Кадр из фильма "Зодиак" (Zodiac) © Warner Bros. Кадр из фильма "Зодиак" (Zodiac)

Зодиак — так убийца называл себя сам в письмах полиции и местным газетам. В этих посланиях он издевался над детективами, утверждая, что они его уже допрашивали как свидетеля, и угрожал устроить массовое убийство детей. По словам самого Зодиака, в списке его жертв 37 человек, однако полиция подтвердила только пять.

Помимо язвительных комментариев, он оставлял в письмах зашифрованные подсказки, причем в последней якобы даже назвал свое настоящее имя. Ничего разгадать так и не смогли. Зодиак перестал выходить на связь, и расследование зашло в тупик.

О неуловимом убийце много писали, снимали фильмы. В 2007-м свою интерпретацию этой истории представил известный режиссер Дэвид Финчер.

"Место встречи изменить нельзя"

Пятисерийную киноленту "Место встречи изменить нельзя" Станислав Говорухин снял по роману братьев Вайнеров "Эра милосердия".

© Одесская киностудия (1979) Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя" © Одесская киностудия (1979) Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

И хотя авторы утверждали, что образы всех главных героев собирательные, у банды "Черная кошка" все-таки был реальный прототип. Правда, ОПГ носила другое название и терроризировала Москву не в 1940-х, как в романе, а в 1950-х.

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