Импичмент, революции, война — что ждет мир в 2020-м

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Отправят Дональда Трампа в отставку или он останется на второй срок, подготовит ли Ангела Меркель достойного преемника, проведет ли Владимир Зеленский земельную реформу, продлят ли Москва и Вашингтон СНВ-3 — ответы на эти вопросы многое определят в наступившем году. Какие еще события могут повлиять на мировую политику, разбиралось РИА Новости.

ЕС под прицелом США

В центре внимания в 2020-м — президентские выборы в США. Дональд Трамп вбил клинья между Брюсселем и Вашингтоном, и европейский мейнстрим рассчитывает, что нестандартного американского лидера не переизберут на второй срок.

"ЕС постарается, с одной стороны, избежать конфликтов с Вашингтоном, с другой — защищать свои интересы, особенно в торговых вопросах", — объясняет РИА Новости специалист по Евросоюзу, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Сергей Уткин.

Непросто будет Брюсселю с Пекином. Эксперт связывает это с тем, что европейцы до сих пор не выработали единый подход к усиливающемуся влиянию Китая.

"Иногда верх берет прагматичная заинтересованность в инвестициях. Порой перевешивают опасения, что это скоро выйдет из-под контроля", — рассуждает Уткин. Он полагает, что самые острые споры с Пекином возникнут из-за внедрения в Европе инфраструктуры 5G.

Лидеры ведущих стран ЕС — Германии и Франции — начнут готовиться к предстоящим в 2021-м выборам.

"Для Меркель ближайшие два года — последние на посту канцлера, определяющие, с каким результатом она уйдет в отставку. Эммануэль Макрон рассчитывает переизбраться. В Италии к власти пытается пробиться лидер "Лиги" Маттео Сальвини. Если ему это удастся, Рим станет главной головной болью Евросоюза. Сальвини сделает все, чтобы решить проблему нелегальной миграции", — прогнозирует специалист.

© AP Photo / Luca Bruno Маттео Сальвини на митинге в Милане © AP Photo / Luca Bruno Маттео Сальвини на митинге в Милане

Отношения Брюсселя и Москвы по-прежнему будут зависеть от ситуации в Донбассе. Если ничего не изменится, послаблений с санкциями не последует. Но определенное пространство для маневра эксперт видит в двусторонних отношениях стран Евросоюза и России.

"Большая часть государств ЕС готова развивать диалог с Москвой. Вот-вот реализуются проекты новых трубопроводов. Есть определенные позитивные сдвиги в визовых вопросах: Евросоюз упрощает выдачу долгосрочных многократных виз, Москва — электронных", — отмечает Уткин.

Долгоиграющий импичмент

Внешняя политика США и в 2020-м будет зависеть от внутренней. Усугубляющийся конфликт Белого дома с конгрессом, по мнению старшего научного сотрудника Института США и Канады Павла Кошкина, станет основным фактором.

"Наступивший год пройдет под знаком импичмента Трампа. В результате непредсказуемость и хаотичность американской политики только усилится", — полагает эксперт.

Внутриполитическую повестку продолжат определять проблемы здравоохранения, налогообложения, миграции, прав меньшинств, убийств на национальной почве. Кошкин не исключает и социальные волнения.

Перспективы российско-американских отношений далеки от радужных. Обвинения во вмешательстве в выборы США, геополитическая конкуренция на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и на постсоветском пространстве — все это никуда не денется.

Сомневается Кошкин и в том, что Москва и Вашингтон найдут общий язык по ядерной безопасности. "В 2020-м возобновятся двусторонние переговоры по продлению СНВ-3. Но достичь какого-то прогресса в условиях недоверия крайне непросто", — заключает эксперт.

Украинская "точка сборки"

Для Украины в новом году главное — экономика. Однако автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин полагает, что возможностей для прорыва у правительства Алексея Гончарука немного.

"Одна из самых сложных — земельная реформа, крайне непопулярная среди населения. И это может стать "точкой сборки" для оппозиции — как национал-патриотической, так и пророссийской. Даже в пропрезидентской партии "Слуга народа" не исключены центробежные тенденции. Ведь значительная часть фракции — это депутаты-мажоритарщики, которые зависят от своих округов и не готовы поддерживать законы, вызывающие народное недовольство", — объясняет Скоркин.

Наметившаяся разрядка в отношениях с Москвой продолжится, если не произойдет непредвиденных срывов, полагает эксперт. Киев не изменит курс и на укрепление связей с Вашингтоном.

"Выборы в США окажут непосредственное влияние на Украину. Администрация Зеленского глубоко вовлечена в предвыборные скандалы, поэтому от исхода голосования за океаном в Киеве многое зависит", — говорит Скоркин.

Прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе политолог связывает с продвижением в реализации Минских соглашений. Но признает, что это долгий и трудный процесс.

"Там практически неразрешимые противоречия по всем пунктам. Поэтому все будет идти медленно и сложно, со срывами и игрой на повышение ставок. Вряд ли в 2020-м что-то сильно изменится к лучшему", — делает вывод Скоркин.

Ближневосточная головоломка

На Ближнем Востоке и в Северной Африке проблемы все те же — Сирия, Ливия, Турция. Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов указывает на напряженность вокруг сирийского Идлиба.

"Сейчас за безопасность в этой провинции отвечает Турция. Но, скорее всего, Анкара пойдет на уступки. И, вероятно, сохранит под контролем лишь часть территории, ближе к своей границе. Таким образом турецкие власти попытаются обезопасить страну от дальнейшего наплыва сирийских беженцев", — объясняет эксперт.

Несмотря на возможные уступки Эрдогана по Идлибу, Семенов не ожидает полного выхода оттуда турецких формирований.

"Анкара будет апеллировать к тому, что Москва и Вашингтон не выполнили обещаний по выводу курдских формирований из тридцатикилометровой зоны возле турецко-сирийской границы на северо-востоке Сирии. Российские власти заявят противоположное: что это как раз Турция медлит с борьбой против террористов в Идлибе", — говорит эксперт. Однако, по его мнению, стороны придут к какому-то консолидированному решению.

Для граждан Сирии сформировавшийся расклад сил вокруг страны не сулит ничего хорошего, продолжает эксперт. На территориях, контролируемых Башаром Асадом, сопротивление усилится.

"Это связано с тем, что даже после гражданской войны и борьбы с "Исламским государством"* Асад не настроен проводить в стране ни экономические, ни политические реформы", — уточняет Семенов.

Единственное, что может хоть как-то стабилизировать ситуацию в Сирии, — инвестиции. Основными инвесторами на первом этапе могли бы выступить Китай и Россия, полагает эксперт.

"Если положение не улучшится, в течение следующих десяти лет не исключен новый социальный взрыв с последующим затяжным кризисом", — предупреждает Семенов.

Что касается Ливии, то в 2020 году можно рассчитывать только на замораживание конфликта, считает эксперт.

"Контролирующий восток страны генерал Халифа Хафтар начал четвертое наступление на Триполи, но, как и все предыдущие, оно не увенчается успехом, потому что Турция и Катар продолжат оказывать военную помощь западному правительству национального согласия Фаеза Сарраджа. Добиться военного превосходства над противником генералу не удастся", — уверен Семенов.

© REUTERS / Esam Al-Fetori Мужчина держит фото Халифы Хафтара во время демонстрации в Бенгази © REUTERS / Esam Al-Fetori Мужчина держит фото Халифы Хафтара во время демонстрации в Бенгази

Развернувшиеся в конце прошлого года протесты на Ближнем Востоке продолжатся. Нынешнюю ситуацию в регионе Семенов называет "временно законсервированной".

"Арабская весна 2012 года завершилась, по сути, только в Тунисе, где сменилась власть и прошли выборы. В других странах социально-экономические проблемы просто заморожены. Сегодня они снова дают о себе знать в Алжире, Ираке, Судане, Ливане, поэтому турбулентность в регионе сохранится", — прогнозирует эксперт.

В условиях нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке у России есть возможность усилить миротворческие действия в регионе.

"Сегодня даже Саудовская Аравия, которая конфликтует с Ираном, стремится диверсифицировать внешние связи и обращает внимание на Россию. Вопрос в том, сумеет ли Москва монетизировать политический авторитет в регионе в конкретные экономические проекты", — заключает Семенов.

Тренд на невмешательство

Предвыборные баталии определят ситуацию и на Южном Кавказе. В 2020 году парламентские выборы состоятся в Азербайджане и Грузии.

© Sputnik / Александр Шаламов Перейти в фотобанк Акции протеста в Тбилиси © Sputnik / Александр Шаламов Перейти в фотобанк Акции протеста в Тбилиси

"Если в Азербайджане голосование вряд ли сильно повлияет на расклад сил в стране, то в Грузии может многое измениться", — говорит РИА Новости основатель грузинского научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.

Победа оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной еще Михаилом Саакашвили, неизбежно усилит агрессивную антироссийскую риторику.

"В Армении Никол Пашинян продолжит реформы, направленные на избавление от наследия предыдущих властей. Политическое будущее премьера напрямую зависит от их успешности", — рассуждает Сихарулидзе.

Страны Южного Кавказа традиционно не вмешиваются в дела друг друга. И в 2020-м, по мнению политолога, тоже не отступят от этого принципа.

© Sputnik / Александр Имедашвили Перейти в фотобанк Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси © Sputnik / Александр Имедашвили Перейти в фотобанк Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси

"Грузии важно сохранить статус-кво и обеспечить себе доступ к энергоресурсам Азербайджана, чтобы не зависеть от России. Армения — наш стратегический партнер. Хорошие отношения с соседями по региону — вот главная цель Тбилиси", — отмечает Сихарулидзе.

Спокойствия не предвидится

Политическая ситуация в Латинской Америке напрямую определяется экономической. Там сейчас все очень непросто, и эксперт Центра изучения кризисного общества Татьяна Русакова не исключает очередной протестной волны.

"Спокойного и сытого года для большинства стран Латинской Америки не будет. В среднем ВВП региона вырастет в 2020 году на 2,3 процента. Сейчас этот показатель — всего 0,6 процента, самый низкий результат последних нескольких лет. Продолжит увеличиваться разрыв между бедными и богатыми. Если к этому добавить еще разочарование, ощущение несправедливости, получится гремучая смесь, которая продолжит питать массовые протесты", — говорит Русакова.

В Венесуэле в 2020 году состоятся парламентские выборы. "Непонятно, как сложится судьба провозгласившего себя в январе прошлого года президентом Хуана Гуаидо. Он провалил борьбу с Николасом Мадуро, и США сейчас подбирают другую фигуру для свержения режима", — утверждает собеседница РИА Новости.

© AP Photo / Natacha Pisarenko Полиция сдерживает сторонников бывшего президента Эво Моралеса в Ла-Пасе, Боливия © AP Photo / Natacha Pisarenko Полиция сдерживает сторонников бывшего президента Эво Моралеса в Ла-Пасе, Боливия

Боливии предстоят президентские выборы. Свергнутый осенью 2019-го Эво Моралес намерен в них участвовать. Но прокуратура выдала ордер на его арест, и Русакова сомневается, что бежавшему лидеру удастся снова побороться за высший государственный пост.