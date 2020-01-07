Путин обратил внимание на "возрождение" Дамаска

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что еще многое предстоит сделать для восстановления сирийской экономики, но уже видно, что жизнь в Дамаске возрождается.
Российский лидер 7 января побывал с визитом в Дамаске, где посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в САР и встретился с президентом Асадом. Также в рамках визита состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.
"...Что меня порадовало, когда ехали по Дамаску - жизнь возрождается, много транспорта на улице, магазины работают, кафе, рестораны. Много предстоит сделать для восстановления сирийской экономики. Очень рад возможности встретиться с вами", - сказал Путин на встрече с Асадом. Видео встречи опубликовано пресс-службой сирийского лидера.