В Башкирии горнолыжники застряли на трассе из-за поломки автобуса

"Угрозы жизни и здоровью нет, автобус отапливается. Рядом находится заправочная станция, где можно приобрести товары первой необходимости. В автобусе 51 человек: один водитель, 50 пассажиров, из них трое детей 6, 10, 13 лет. Автобус ремонтируется, но для дальнейшей перевозки людей не пригоден", - говорится в сообщении.