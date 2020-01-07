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В Башкирии горнолыжники застряли на трассе из-за поломки автобуса
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РИА Новости

В Башкирии горнолыжники застряли на трассе из-за поломки автобуса

23:57 07.01.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтобус на дороге
Автобус на дороге
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Автобус на дороге. Архивное фото
УФА, 7 янв - РИА Новости. Пятьдесят туристов из Оренбурга, по дороге с башкирского горнолыжного комплекса домой застряли на трассе из-за сломавшегося автобуса, сообщает управление МЧС по республике.
Ведомство информирует, что автобус сломался в Белорецком районе Башкирии в двух километрах от села Новоабзаково.
"Угрозы жизни и здоровью нет, автобус отапливается. Рядом находится заправочная станция, где можно приобрести товары первой необходимости. В автобусе 51 человек: один водитель, 50 пассажиров, из них трое детей 6, 10, 13 лет. Автобус ремонтируется, но для дальнейшей перевозки людей не пригоден", - говорится в сообщении.
К месту происшествия от администрации района направлены автобусы, чтобы отвезти туристов на автовокзал Белорецка.
"От размещения в гостинице туристы отказались. На время ожидания другого автобуса принято решение доставить пассажиров на автовокзал города Белорецк, где организатором перевозки гарантируется обеспечение питанием", - сообщают спасатели.
На улице около -7.
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