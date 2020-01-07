В Башкирии горнолыжники застряли на трассе из-за поломки автобуса

УФА, 7 янв - РИА Новости. Пятьдесят туристов из Оренбурга, по дороге с башкирского горнолыжного комплекса домой застряли на трассе из-за сломавшегося автобуса, сообщает управление МЧС по республике.
Ведомство информирует, что автобус сломался в Белорецком районе Башкирии в двух километрах от села Новоабзаково.
"Угрозы жизни и здоровью нет, автобус отапливается. Рядом находится заправочная станция, где можно приобрести товары первой необходимости. В автобусе 51 человек: один водитель, 50 пассажиров, из них трое детей 6, 10, 13 лет. Автобус ремонтируется, но для дальнейшей перевозки людей не пригоден", - говорится в сообщении.
К месту происшествия от администрации района направлены автобусы, чтобы отвезти туристов на автовокзал Белорецка.
"От размещения в гостинице туристы отказались. На время ожидания другого автобуса принято решение доставить пассажиров на автовокзал города Белорецк, где организатором перевозки гарантируется обеспечение питанием", - сообщают спасатели.
На улице около -7.