Меркель провела телефонный разговор с Трампом

"Канцлер Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп вечером обсудили напряженную ситуацию вокруг Ирана и Ирака. Также они обсудили текущую ситуацию в Ливии и политические усилия по разрешению конфликта в этой стране", - заявил он.