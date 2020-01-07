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Меркель провела телефонный разговор с Трампом
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РИА Новости

Меркель провела телефонный разговор с Трампом

23:49 07.01.2020 (обновлено: 23:50 07.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во вторник в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Ирана и Ирака, сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.
"Канцлер Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп вечером обсудили напряженную ситуацию вокруг Ирана и Ирака. Также они обсудили текущую ситуацию в Ливии и политические усилия по разрешению конфликта в этой стране", - заявил он.
Стороны договорились поддерживать дальнейшие контакты.
Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Ранее во вторник секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани, а американский президент Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
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03:20Силы США в Сирии движутся к базе на границе с Ираком, сообщает СМИ
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03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
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