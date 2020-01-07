Меркель провела телефонный разговор с Трампом

БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во вторник в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Ирана и Ирака, сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.
"Канцлер Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп вечером обсудили напряженную ситуацию вокруг Ирана и Ирака. Также они обсудили текущую ситуацию в Ливии и политические усилия по разрешению конфликта в этой стране", - заявил он.
Стороны договорились поддерживать дальнейшие контакты.
Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Ранее во вторник секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани, а американский президент Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
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