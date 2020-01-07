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Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2020-01-07T23:39+0300
https://ria.ru/20200107/1563173565.html
На юге Москвы восстановили теплоснабжение
https://cdn21.img.ria.ru/images/147854/05/1478540573_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_3c3162cbddf4f35bf7267ffe5d5474cd.jpg
РИА Новости

На юге Москвы восстановили теплоснабжение

23:39 07.01.2020
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© Fotolia / koldunovaКот в кресле у батареи
Кот в кресле у батареи
© Fotolia / koldunova
Кот в кресле у батареи. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Теплоснабжение восстановили во всех жилых и нежилых зданиях в районе Днепропетровской улицы на юге Москвы, где во вторник была повреждена теплотрасса, сообщает пресс-служба МОЭК.
"Сегодня в 20.20 по адресу улица Днепропетровская 4а строение 1 произошло локальное повреждение на теплотрассе. Участок оперативно огорожен, повреждение локализовано, аварийными службами МОЭК восстановлено теплоснабжение по резервной схеме во всех жилых и нежилых зданиях", - говорится в сообщении.
В течение часа будет организована подача горячей воды по адресам улица Днепропетровская, дом 1, дом 3 корпуса 1, 2, 3 и 4, а также улица Кировоградская 16 корпус 1, добавили в компании.
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ТеплоснабжениеМОЭКМосква
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