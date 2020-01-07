На юге Москвы восстановили теплоснабжение

"Сегодня в 20.20 по адресу улица Днепропетровская 4а строение 1 произошло локальное повреждение на теплотрассе. Участок оперативно огорожен, повреждение локализовано, аварийными службами МОЭК восстановлено теплоснабжение по резервной схеме во всех жилых и нежилых зданиях", - говорится в сообщении.