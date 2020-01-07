На юге Москвы восстановили теплоснабжение

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Теплоснабжение восстановили во всех жилых и нежилых зданиях в районе Днепропетровской улицы на юге Москвы, где во вторник была повреждена теплотрасса, сообщает пресс-служба МОЭК.
"Сегодня в 20.20 по адресу улица Днепропетровская 4а строение 1 произошло локальное повреждение на теплотрассе. Участок оперативно огорожен, повреждение локализовано, аварийными службами МОЭК восстановлено теплоснабжение по резервной схеме во всех жилых и нежилых зданиях", - говорится в сообщении.
В течение часа будет организована подача горячей воды по адресам улица Днепропетровская, дом 1, дом 3 корпуса 1, 2, 3 и 4, а также улица Кировоградская 16 корпус 1, добавили в компании.