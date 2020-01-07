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Франция усилит защиту своих военных в Ираке
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РИА Новости

Франция усилит защиту своих военных в Ираке

23:36 07.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли
Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Франция усилила защиту своих военных, дислоцированных в Ираке, сообщила министр обороны этой страны Флоранс Парли.
"После событий в Багдаде мы с прошлой пятницы усилили уровень защиты 160 тысяч французских военных, дислоцированных в Ираке. Все сделано для обеспечения их безопасности", - написала министр на своей странице в Twitter.
Парли также отметила, что Франция призвала Иран к деэскалации и возращению к полному выполнению "ядерной сделки".
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс", военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям, генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
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