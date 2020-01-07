Грузовой корабль Cygnus совершит полет на МКС 9 февраля

Старт принадлежащего компании Northrop Grumman корабля запланирован на 17.39 по времени Восточного побережья США (01.39 мск 10 феварля) с космодрома "Уоллопс" в Виргинии. Запуск осуществит ракета-носитель Antares.

Как сообщило, анонсируя запуск, американское космическое ведомство, помимо провианта и предметов первой необходимости для экипажа корабль доставит на орбиту материалы для серии научных экспериментов. В их числе модуль для выращивания на орбите редиса и портативная лаборатория для выращивания тканей и клеток в условиях невесомости.