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РИА Наука
2020-01-07T23:34+0300
https://ria.ru/20200107/1563173490.html
Грузовой корабль Cygnus совершит полет на МКС 9 февраля
https://cdn22.img.ria.ru/images/155140/68/1551406890_0:0:1200:676_1036x0_80_0_0_f1c33925734539ad9b48768b4d092931.jpg
РИА Новости

Грузовой корабль Cygnus совершит полет на МКС 9 февраля

23:33 07.01.2020 (обновлено: 23:34 07.01.2020)
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© Фото : Twitter/Anne McClainАмериканский грузовой корабль Cygnus
Американский грузовой корабль Cygnus
© Фото : Twitter/Anne McClain
Американский грузовой корабль Cygnus. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Очередной полет грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию намечен на 9 февраля, сообщило НАСА во вторник.
Старт принадлежащего компании Northrop Grumman корабля запланирован на 17.39 по времени Восточного побережья США (01.39 мск 10 феварля) с космодрома "Уоллопс" в Виргинии. Запуск осуществит ракета-носитель Antares.
Как сообщило, анонсируя запуск, американское космическое ведомство, помимо провианта и предметов первой необходимости для экипажа корабль доставит на орбиту материалы для серии научных экспериментов. В их числе модуль для выращивания на орбите редиса и портативная лаборатория для выращивания тканей и клеток в условиях невесомости.
Northrop Grumman выполняет грузовые полеты на МКС по контракту с НАСА.
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