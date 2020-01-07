Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи. 7 января 2020

"Спасибо!" — сказал он, пожав российскому лидеру руку.

«Спасибо!» Асад поблагодарил Путина на русском pic.twitter.com/tRqxHfE7vj — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 января 2020 г.

Как ранее рассказали в Кремле, прилетев в Сирию, Путин посетил командный пункт российской группировки войск, где вместе с Асадом выслушал доклады военных. Затем политики провели двухсторонние переговоры.

В ходе беседы Путин отметил, что на пути восстановления сирийской государственности пройдено огромное расстояние, а совместные действия двух стран за последний год позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей террористов.

Путин и Асад прогулялись по Дамаску, посетили православный храм и гробницу Иоанна Крестителя pic.twitter.com/h9qUe9APRX — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 января 2020 г.

Глава государства также подчеркнул, что, помогая сирийцам, российские военные, в том числе, защищают родной дом, не пропуская боевиков в Россию. Он поблагодарил российских и сирийских военных за добросовестное исполнение своего долга.

Тем не менее, по мнению Путина, на севере, востоке и северо-западе Сирии остается много проблем.

Сирийский лидер, в свою очередь, поблагодарил Москву за помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в стране.

Завершив переговоры, президенты в компании министров обороны двух стран прогулялись по Дамаску. Так, Путин посетил Омейядскую мечеть и старейший кафедральный собор Девы Марии. Пройдя по городу, российский лидер констатировал, что жизнь в Дамаске возрождается.