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Асад поблагодарил Путина на русском
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РИА Новости

Асад поблагодарил Путина на русском

23:30 07.01.2020 (обновлено: 00:04 08.01.2020)
37006
© REUTERS / SANAПрезидент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи. 7 января 2020
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи. 7 января 2020
© REUTERS / SANA
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад по-русски обратился к Владимиру Путину во время встречи в Дамаске.
"Спасибо!" — сказал он, пожав российскому лидеру руку.
Как ранее рассказали в Кремле, прилетев в Сирию, Путин посетил командный пункт российской группировки войск, где вместе с Асадом выслушал доклады военных. Затем политики провели двухсторонние переговоры.
В ходе беседы Путин отметил, что на пути восстановления сирийской государственности пройдено огромное расстояние, а совместные действия двух стран за последний год позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей террористов.
Глава государства также подчеркнул, что, помогая сирийцам, российские военные, в том числе, защищают родной дом, не пропуская боевиков в Россию. Он поблагодарил российских и сирийских военных за добросовестное исполнение своего долга.
Тем не менее, по мнению Путина, на севере, востоке и северо-западе Сирии остается много проблем.
Сирийский лидер, в свою очередь, поблагодарил Москву за помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в стране.
Завершив переговоры, президенты в компании министров обороны двух стран прогулялись по Дамаску. Так, Путин посетил Омейядскую мечеть и старейший кафедральный собор Девы Марии. Пройдя по городу, российский лидер констатировал, что жизнь в Дамаске возрождается.
Затем Путин отправился в Стамбул.
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Война в СирииДамаск (мухафаза)Башар АсадВладимир ПутинМоскваСирияРоссияВ мире
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Andeli Jike
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Это Асад ещё воткнет Путину в спину нож.
8 января, 00:01
Антон Лайко
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