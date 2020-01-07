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Трамп не исключил, что США "когда-нибудь" покинут Ирак
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РИА Новости

Трамп не исключил, что США "когда-нибудь" покинут Ирак

23:30 07.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что когда-нибудь американские войска покинут Ирак, но не сейчас.
"В какой-то момент мы хотим уйти, но сейчас не тот момент", - сказал он во вторник журналистам.
"Это будет худшее, что может случиться с Ираком. Если мы уйдем, это будет означать, что у Ирана там будет гораздо больше влияния, а народ Ирака не хочет, чтобы Иран управлял страной", - добавил Трамп.
Ранее он грозил Ираку санкциями и многомиллиардными расходами, если Багдад потребует вывода американских войск.
Требования об уходе США прозвучали в правительстве и парламенте Ирака после того, как США провели на территории Ирака операцию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по убийству Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран пообещал отомстить США. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
3 января, 16:13
Убийство иранского генерала обнажает слабость США
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиДональд ТрампИракИранВ мире
Популярные комментарии
Я даже не исключаю, что США, когда-нибудь покинут США.
7 января, 23:35
Сергей Ростовцев
611014
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