В Пентагоне заявили, что не получали от Ирака обращений о выводе войск

ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Власти Ирака не обращались к руководству Пентагона с просьбой вывести войска из страны, заявил во вторник журналистам министр обороны США Марк Эспер.
"Насколько мне известно, на меня не выходил ни он (министр обороны Ирака), ни правительство Ирака по поводу закона, приказа или просьбы о выводе войск США", - сказал он.
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Эспер в очередной раз заявил, что США не планируют выводить силы из Ирака.
Требования об уходе США прозвучали в правительстве и парламенте Ирака после того, как США провели на территории Ирака операцию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями и многомиллиардными расходами, если Багдад формально потребует вывода американских войск.