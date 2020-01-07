Трамп прокомментировал возможное выступление Болтона по импичменту

"Это будет зависеть от сената. Он (Болтон - ред.) ничего не знает насчет того, о чем идет речь", - сказал Трамп.

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил ранее, что готов выступить на процессе по импичменту в сенате, если его вызовут. На слушания в палате представителей Болтон прийти отказался, как и другие высокопоставленные чиновники. В результате демократы, которые вели процесс импичмента, были вынуждены довольствоваться показаниями отставных чиновников или действующих сотрудников администрации невысокого ранга.