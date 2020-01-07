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Трамп прокомментировал возможное выступление Болтона по импичменту
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РИА Новости

Трамп прокомментировал возможное выступление Болтона по импичменту

23:21 07.01.2020 (обновлено: 23:22 07.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДжон Болтон
Джон Болтон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пренебрежительно отозвался о возможности выступления своего бывшего советника Джона Болтона на процессе по импичменту в сенате.
"Это будет зависеть от сената. Он (Болтон - ред.) ничего не знает насчет того, о чем идет речь", - сказал Трамп.
Джо Байден в Киеве
29 декабря 2019, 01:06
Байден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампу
Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил ранее, что готов выступить на процессе по импичменту в сенате, если его вызовут. На слушания в палате представителей Болтон прийти отказался, как и другие высокопоставленные чиновники. В результате демократы, которые вели процесс импичмента, были вынуждены довольствоваться показаниями отставных чиновников или действующих сотрудников администрации невысокого ранга.
Ранее палата представителей голосами лишь одной Демократической партии вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Далее дело должно перейти в сенат, где однопартийцы Трампа республиканцы намерены оправдать президента.
Путь в никуда
19 декабря 2019, 18:55
Путь в никуда
4112003
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Импичмент Дональда ТрампаДжон БолтонДональд ТрампСШАВ мире
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03:20Силы США в Сирии движутся к базе на границе с Ираком, сообщает СМИ
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03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
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