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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-07T23:23+0300
https://ria.ru/20200107/1563173194.html
Путин отметил наличие множества нерешенных проблем в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/156279/92/1562799297_0:0:2690:1514_1036x0_80_0_0_0d40586eb7ef593841fe81499e38fbf0.jpg
РИА Новости

Путин отметил наличие множества нерешенных проблем в Сирии

23:18 07.01.2020 (обновлено: 23:23 07.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Сирии Башаром Асадом в Дамаске заявил, что остаётся ещё много проблем на севере и востоке Сирии, а также на северо-западе страны.
Российский лидер 7 января побывал с визитом в Дамаске, где посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в САР и встретился с президентом Асадом. Также в рамках визита состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.
"Проблем ещё очень много - и на севере страны, и на востоке, и на северо-западе", - сказал Путин в ходе встречи с Асадом.
Видеозапись беседы опубликована пресс-службой президента Сирии.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
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