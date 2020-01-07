Путин отметил наличие множества нерешенных проблем в Сирии

Российский лидер 7 января побывал с визитом в Дамаске, где посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в САР и встретился с президентом Асадом. Также в рамках визита состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.

"Проблем ещё очень много - и на севере страны, и на востоке, и на северо-западе", - сказал Путин в ходе встречи с Асадом.