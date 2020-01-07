Путин поблагодарил российских и сирийских военных за исполнение долга

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских и сирийских военных, включая медиков, за добросовестное исполнение своего долга в Сирии.
"Задачи успешно решаются силами специальных операций. Личный состав Военно-морского флота у берегов Сирии продолжает успешно отстаивать наши национальные интересы в Сирии", - сказал Путин на совещании в Дамаске, видео которого распространено пресс-службой президента Сирии.
"Особые слова благодарности выражаю военным медикам, благодарю командование и личный состав российской группировки, войск Сирийской арабской республики за добросовестное исполнение своего воинского долга", - сказал он.