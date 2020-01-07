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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-07T23:23+0300
https://ria.ru/20200107/1563173140.html
Путин поблагодарил российских и сирийских военных за исполнение долга
https://cdn23.img.ria.ru/images/156283/60/1562836032_0:0:2812:1583_1036x0_80_0_0_de7f459ccac85c0dbda53c16ad37faa8.jpg
РИА Новости

Путин поблагодарил российских и сирийских военных за исполнение долга

23:13 07.01.2020 (обновлено: 23:23 07.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских и сирийских военных, включая медиков, за добросовестное исполнение своего долга в Сирии.

"Задачи успешно решаются силами специальных операций. Личный состав Военно-морского флота у берегов Сирии продолжает успешно отстаивать наши национальные интересы в Сирии", - сказал Путин на совещании в Дамаске, видео которого распространено пресс-службой президента Сирии.

"Особые слова благодарности выражаю военным медикам, благодарю командование и личный состав российской группировки, войск Сирийской арабской республики за добросовестное исполнение своего воинского долга", - сказал он.
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