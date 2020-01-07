Трамп готов соблюдать запрет на разрушение культурных объектов Ирана

ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае конфликта с Ираном готов соблюдать законы, запрещающие атаки на культурные объекты.
"Если таков закон… Мне нравится соблюдать закон. Но они убивают наших людей, они взрывают наших людей, а мы должны быть очень бережны с их культурным наследием. Но я согласен на это. Скажу так. Если Иран сделает что-то, что они не должны делать, они столкнутся с очень серьезными последствиями", - сказал он во вторник журналистам.
Ранее Трамп заявил, что США взяли на прицел 52 иранских объекта (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), включая объекты культурного наследия. Этот твит вызвал обеспокоенность ряда политиков и экспертов, которые указали, что наносить удары по таким объектам запрещает международное право.
В ответ госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер выступили с заявлениями о том, что США будут действовать по закону военного времени, не уточняя, правда, что он запрещает подобные действия.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по убийству Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран пообещал отомстить США.
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