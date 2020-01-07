Трамп готов соблюдать запрет на разрушение культурных объектов Ирана

"Если таков закон… Мне нравится соблюдать закон. Но они убивают наших людей, они взрывают наших людей, а мы должны быть очень бережны с их культурным наследием. Но я согласен на это. Скажу так. Если Иран сделает что-то, что они не должны делать, они столкнутся с очень серьезными последствиями", - сказал он во вторник журналистам.