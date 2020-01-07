Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-07T23:31+0300
https://ria.ru/20200107/1563173118.html
Трамп готов соблюдать запрет на разрушение культурных объектов Ирана
https://cdn24.img.ria.ru/images/155600/11/1556001108_0:133:2898:1763_1036x0_80_0_0_052cfececa269163e8c26e35febec91f.jpg
РИА Новости

Трамп готов соблюдать запрет на разрушение культурных объектов Ирана

23:10 07.01.2020 (обновлено: 23:31 07.01.2020)
2590
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае конфликта с Ираном готов соблюдать законы, запрещающие атаки на культурные объекты.
"Если таков закон… Мне нравится соблюдать закон. Но они убивают наших людей, они взрывают наших людей, а мы должны быть очень бережны с их культурным наследием. Но я согласен на это. Скажу так. Если Иран сделает что-то, что они не должны делать, они столкнутся с очень серьезными последствиями", - сказал он во вторник журналистам.
Участники антиамериканской демонстрации в Тегеране, Иран
Вчера, 22:55
Пентагон признал, что ожидает от Ирана мести после убийства Сулеймани
Ранее Трамп заявил, что США взяли на прицел 52 иранских объекта (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), включая объекты культурного наследия. Этот твит вызвал обеспокоенность ряда политиков и экспертов, которые указали, что наносить удары по таким объектам запрещает международное право.
В ответ госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер выступили с заявлениями о том, что США будут действовать по закону военного времени, не уточняя, правда, что он запрещает подобные действия.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по убийству Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран пообещал отомстить США.
Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020
6 января, 08:00
Китайские СМИ: возможно, ирано-американская война уже рядом
27821133
Обсудить 2
Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиДональд ТрампИранСШАВ мире
Рекомендуем
Участники антиамериканской демонстрации в Тегеране, Иран
Пентагон признал, что ожидает от Ирана мести после убийства Сулеймани
Кибербезопасность
МИД Австрии ответил на сообщения о причастности России к кибератакам
Министр армии США Марк Эспер
В США заявили о поиске дипломатического решения ситуации с Ираном
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Путин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Экс-глава МИД Чехии назвал убийство Сулеймани преступлением
Джон Болтон
Трамп прокомментировал возможное выступление Болтона по импичменту
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель провела телефонный разговор с Трампом
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
В ООН прокомментировали угрозы США в адрес Ирана
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
В ООН прокомментировали невыдачу визы США главе МИД Ирана
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
ООН подтвердила постпредству Ирана, что США не выдадут визу Зарифу
Президент США Дональд Трамп
Трамп не исключил, что США "когда-нибудь" покинут Ирак
Госсекретарь США Майк Помпео
В Италии отказались давать почетное гражданство госсекретарю США
Президент США Дональд Трамп
Трамп планирует обсудить с Россией ситуацию в Ливии
Автомобиль Следственного комитета России
Мать погибшего при спасении женщины в Павлове объяснила поступок сына
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи. 7 января 2020
Асад поблагодарил Путина на русском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:01США готовят ответные меры после атаки Ирана, сообщил сенатор Рубио
03:59СМИ: Белый дом ведет подготовку к возможному обращению Трампа к нации
03:51Иракцы пострадали после обстрела базы Эйн-аль-Асад, сообщает СМИ
03:47Иранские военные самолеты подняты в воздух, сообщает военный источник
03:43В Иране сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке
03:40Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу
03:35Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет
03:30Удары по базам США наносились баллистическими и крылатыми ракетами
03:27Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
03:20Силы США в Сирии движутся к базе на границе с Ираком, сообщает СМИ
03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
02:45Удар по базе США в Ираке был нанесен с территории Ирана, сообщает СМИ
02:32Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке
02:29США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ
02:23Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
Лента новостейМолния