Путин поздравил российских военных в Сирии с Новым годом и Рождеством

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе своей поездки в Дамаск лично поздравил российских военнослужащих в Сирии с Новым годом и Рождеством.
Путин 7 января побывал с визитом в Сирии, где посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в САР и встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Также в рамках визита состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.
"Уважаемые товарищи, добрый день. От всей души поздравляю всех военнослужащих российской группировки войск в Сирии с наступившим Новым годом и Рождеством. Вы встречаете эти праздники вдали от близких, от родины", - обратился Путин к российским военнослужащим. Видеозапись опубликована пресс-службой Асада.