Путин поздравил российских военных в Сирии с Новым годом и Рождеством

"Уважаемые товарищи, добрый день. От всей души поздравляю всех военнослужащих российской группировки войск в Сирии с наступившим Новым годом и Рождеством. Вы встречаете эти праздники вдали от близких, от родины", - обратился Путин к российским военнослужащим. Видеозапись опубликована пресс-службой Асада.