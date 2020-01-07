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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-07T23:23+0300
https://ria.ru/20200107/1563173031.html
Путин поздравил российских военных в Сирии с Новым годом и Рождеством
https://cdn24.img.ria.ru/images/151066/26/1510662693_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_1d22f8f6de7d50bc04c3dbaebec9b23f.jpg
РИА Новости

Путин поздравил российских военных в Сирии с Новым годом и Рождеством

23:05 07.01.2020 (обновлено: 23:23 07.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад и министр обороны России Сергей Шойгу в Сирии
Владимир Путин, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад и министр обороны России Сергей Шойгу в Сирии
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад и министр обороны России Сергей Шойгу в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе своей поездки в Дамаск лично поздравил российских военнослужащих в Сирии с Новым годом и Рождеством.
Путин 7 января побывал с визитом в Сирии, где посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в САР и встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Также в рамках визита состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.

"Уважаемые товарищи, добрый день. От всей души поздравляю всех военнослужащих российской группировки войск в Сирии с наступившим Новым годом и Рождеством. Вы встречаете эти праздники вдали от близких, от родины", - обратился Путин к российским военнослужащим. Видеозапись опубликована пресс-службой Асада.

Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в мечети Омейядов в Дамаске, Сирия. 7 января 2020
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