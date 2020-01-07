Путин похвалил совместную работу России и Сирии по ликвидации боевиков

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что совместные действия России и Сирии позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей террористов, за год было "сделано немало".
Российский лидер заявил это в ходе визита Дамаск, где он встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом.
"За прошедший год сделано немало. Военнослужащие военной полиции успешно действовали на Голанских высотах, В Пальмире, Алеппо... Летчики ВКС РФ ведут разведку и оказывают авиационную поддержку действиям сирийской армии. Совместные действия позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей", - сказал Путин на совещании, видео с которого было опубликовано пресс-службой Асада.
«Спасибо!» Асад поблагодарил Путина на русском pic.twitter.com/tRqxHfE7vj— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 7, 2020