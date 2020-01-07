Экс-глава МИД Чехии назвал убийство Сулеймани преступлением

"Признаюсь, что я всю жизнь был сторонником американцев, это большая демократическая страна, которая для нас во многих случаях может быть примером. Но эти действия (приказ об убийстве Сулеймани) президента Трампа, по моему мнению, говорю откровенно, преступны. Никто не может нарушать международное право, включая президента США", - написал Шварценберг в Facebook

По его словам, сейчас ведется много дискуссий, какими могут быть последствия убийства Сулеймани. "При этом мало говорится о самом этом деянии как таковом. О том, что одно государство убило представителя другого государства на территории третьего государства. Да, Сулеймани поддерживал различные шиитские вооруженные террористические группировки… Но он делал это как генерал и официальный представитель иранского государства. Он также сыграл важную роль в борьбе с "Исламским государством"*", - считает экс-глава МИД Чехии.

Шварценберг, которому сейчас 82 года, напомнил также, что вырос в то время, когда войну было принято объявлять. "Но сейчас начинают стрелять, бомбардировать и выпускать ракеты без такого формального шага. Меня бесит подобное развитие. Нарушаются все границы международного права. Некоторые политики, очевидно, придерживаются мнения, что они стоят над законом и над правом и что имеют право убивать кого угодно в мире подобно легендарному (киногерою) Джеймсу Бонду. Однако есть большая разница в том, происходит ли это в фильме или в действительности", - полагает политик.

Шварценберг также вспомнил случаи убийства некоторых бывших агентов спецслужб.

"Уже это было нарушением определенных границ, но это скорее была война тайных служб. Теперь, однако, стало так, что тот, кто дал команду на это нападение (на Сулеймани), еще и гордо объявил об этом своему народу и всему миру. Если мы привыкнем к тому, что можем где угодно и кого угодно убивать, это будет пугающее развитие", - заключил он.