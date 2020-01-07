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ЕС призвал избегать действий, ведущих к эскалации конфликта в Ливии
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РИА Новости

ЕС призвал избегать действий, ведущих к эскалации конфликта в Ливии

22:43 07.01.2020 (обновлено: 22:45 07.01.2020)
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© AP Photo / Mohammad HannonФлаг Ливии
Флаг Ливии
© AP Photo / Mohammad Hannon
Флаг Ливии. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, а также главы МИД Италии, Франции, Великобритании и Германии на встрече по Ливии отметили необходимость избегать односторонних действий, в том числе подписания соглашений, которые способствуют эскалации конфликта в этой североафриканской стране.
Правительство в Триполи ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.
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В заявлении главы дипломатии ЕС и руководителей МИД европейских стран отмечается, что "чем больше ливийские воюющие стороны полагаются на иностранную военную помощь, тем больше они дают внешним игрокам возможность влиять на суверенные ливийские решения в ущерб национальным интересам страны и региональной стабильности".
"В частности, мы подчеркнули необходимость избегать односторонних действий, таких как подписание соглашений, которые еще больше усугубляют конфликт, или действий, которые создают предлог для внешнего вмешательства, что противоречит интересам ливийского народа, а также европейским интересам", - говорится в заявлении.
В нем подчеркивается, что "берлинский процесс и посреднические усилия ООН выдвигают на первый план потребности всех ливийцев и предлагают устойчивые решения основных проблем".
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииЖозеп БоррельФайез ас-СарраджХалифа ХафтарЕвросоюзМуаммар КаддафиЛивияВ мире
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