ЕС призвал избегать действий, ведущих к эскалации конфликта в Ливии

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Руководитель внешнеполитической службы ЕС Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель , а также главы МИД Италии, Франции, Великобритании и Германии на встрече по Ливии отметили необходимость избегать односторонних действий, в том числе подписания соглашений, которые способствуют эскалации конфликта в этой североафриканской стране.

Правительство в Триполи ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.

В заявлении главы дипломатии ЕС и руководителей МИД европейских стран отмечается, что "чем больше ливийские воюющие стороны полагаются на иностранную военную помощь, тем больше они дают внешним игрокам возможность влиять на суверенные ливийские решения в ущерб национальным интересам страны и региональной стабильности".

"В частности, мы подчеркнули необходимость избегать односторонних действий, таких как подписание соглашений, которые еще больше усугубляют конфликт, или действий, которые создают предлог для внешнего вмешательства, что противоречит интересам ливийского народа, а также европейским интересам", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что "берлинский процесс и посреднические усилия ООН выдвигают на первый план потребности всех ливийцев и предлагают устойчивые решения основных проблем".