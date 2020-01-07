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В США заявили о поиске дипломатического решения ситуации с Ираном
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РИА Новости

В США заявили о поиске дипломатического решения ситуации с Ираном

22:26 07.01.2020
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© AP Photo / Andrew HarnikМинистр армии США Марк Эспер
Министр армии США Марк Эспер
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. США ищут дипломатическое решение конфликтной ситуации с Ираном после устранения генерала Касема Сулеймани, заявил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.
"Мы ищем дипломатическое решение, но сначала Иран должен пойти на деэскалацию", - сказал он.
Эспер повторил, что Вашингтон не хочет войны с Ираном.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по убийству Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран пообещал отомстить США. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
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