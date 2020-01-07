В ООН прокомментировали угрозы США в адрес Ирана

ООН, 7 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выступает за защиту культурных ценностей, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик в контексте угроз со стороны США о готовности наносить удары по иранским местам культурного наследия.
"Позиция генерального секретаря ясна: он верит в необходимость защищать искусство", - сказал Дюжаррик.
"Как вы знаете, мы не комментируем вещи, которые еще не случились", - добавил он.
3 января, 16:13Убийство иранского генерала обнажает слабость США
В субботу президент Дональд Трамп заявил, что США взяли на прицел 52 иранских объекта (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), включая объекты культурного наследия. Эта запись уже вызвала обеспокоенность ряда политиков и экспертов, которые указали, что наносить удары по таким объектам запрещает международное право. В ответ госсекретарь Майк Помпео в воскресенье заявил, что США будут "действовать по закону". Позднее Трамп вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики.
Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть убитого при авиаударе США генерала Касема Сулеймани. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что, убив генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), США совершили тяжелейшее преступление, о котором Иран не забудет.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
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