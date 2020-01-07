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В ООН прокомментировали угрозы США в адрес Ирана
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РИА Новости

В ООН прокомментировали угрозы США в адрес Ирана

21:55 07.01.2020 (обновлено: 21:56 07.01.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровИзображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана. Архивное фото
ООН, 7 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выступает за защиту культурных ценностей, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик в контексте угроз со стороны США о готовности наносить удары по иранским местам культурного наследия.
"Позиция генерального секретаря ясна: он верит в необходимость защищать искусство", - сказал Дюжаррик.
"Как вы знаете, мы не комментируем вещи, которые еще не случились", - добавил он.
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Убийство иранского генерала обнажает слабость США
В субботу президент Дональд Трамп заявил, что США взяли на прицел 52 иранских объекта (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), включая объекты культурного наследия. Эта запись уже вызвала обеспокоенность ряда политиков и экспертов, которые указали, что наносить удары по таким объектам запрещает международное право. В ответ госсекретарь Майк Помпео в воскресенье заявил, что США будут "действовать по закону". Позднее Трамп вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики.
Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть убитого при авиаударе США генерала Касема Сулеймани. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что, убив генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), США совершили тяжелейшее преступление, о котором Иран не забудет.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоАнтониу ГутеррешДональд ТрампАли ХаменеиООНИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Бесполезный человек. Прислуга у американцев!
7 января, 21:57
США murderers2
1901100
Надо же, ген.сек ООН мяукнул что-то тихим голосом против США?
7 января, 21:58
lmls macdel
452000
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