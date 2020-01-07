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Греческий премьер анонсировал закрытие офиса МВФ в Афинах
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РИА Новости

Греческий премьер анонсировал закрытие офиса МВФ в Афинах

21:51 07.01.2020 (обновлено: 21:52 07.01.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникКириакос Мицотакис
Кириакос Мицотакис
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Кириакос Мицотакис. Архивное фото
АФИНЫ, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что скоро закроется офис Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в связи с прекращением контроля за политикой страны. С таким заявлением Мицотакис выступил после встречи с главой МВФ Кристалиной Георгиевой во вторник в Вашингтоне, сообщила пресс-служба премьера.
МВФ был в тройке кредиторов Греции, выдававших стране кредиты в обмен на жёсткие реформы и политику затягивания поясов. Транши кредитов выдавались при выполнении согласованных условий.
"Не всегда были легкими отношения с Фондом, но я думаю, что мы согласны в некоторых важных вопросах, таких как необходимость сокращения первичного профицита в 2021 году, и я хотел бы еще раз поблагодарить вас за ваши публичные высказывания и поддержку в этом процессе", - сказал Мицотакис.
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По его словам, пришло время для обсуждения этого с партнерами по еврозоне. "Мы заслуживающее доверия правительство, мы проводим реформы, мы находимся в условиях низких процентных ставок, стоимость наших займов ниже, чем в Италии. Нет никаких оснований ограничивать себя этими высокими первичными профицитами",- сказал премьер.
По требованию кредиторов, первичный профицит бюджета Греции в ближайшие годы должен составлять 3,5%.
Премьер сообщил, что Греция ждем новой главы в отношениях с МВФ - "отношений позитивного сотрудничества".
"Я также приветствую наше совместное решение закрыть офис МВФ в Афинах в ближайшие месяцы и продолжать сотрудничать, но как страна, которая вышла из строгих рамок надзора МВФ", - сказал Мицотакис.
Греция в августе 2018 года вышла из запущенной в 2010 году программы финансовой помощи. Программа была призвана урегулировать греческий долговой кризис, некогда поставивший под вопрос само существование еврозоны.
Тройка международных кредиторов выделяла деньги Греции под низкий процент с условием, что она будет проводить жесткие реформы, политику экономии. Внешняя финансовая поддержка Греции стала самой длительной помощью, оказываемой странам еврозоны после международного финансового кризиса. Всего за восемь лет Афины в рамках трех программ помощи получили более 240 миллиардов евро по низким ставкам.
Страна вынуждена была отказаться от части суверенитета ради спасения экономики и проводила тяжелейшую политику затягивания поясов. За годы кризиса ВВП сократился более чем на 25%, безработица выросла до 25%, уменьшились на 40% доходы населения.
В 2020 году госдолг прогнозируется в 351,16 миллиарда евро, или 178,0% ВВП.
Страна на десятилетия остается под надзором кредиторов, которые каждые три месяца будут проводить оценку ситуации.
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