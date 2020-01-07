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В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
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РИА Новости

В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком

21:47 07.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Артист в костюме Деда Мороза, выполнявший заказ в Севастополе, во время представления облил ребенка кипятком, родители доставили ребенка в больницу, сообщили ранее СМИ.
"Проверку по факту проводят сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Устанавливается степень причинения ребенку телесных повреждений", - сообщили в ведомстве, подтвердив факт инцидента.
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Дед МорозСевастопольПроисшествия
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