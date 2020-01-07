В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Артист в костюме Деда Мороза, выполнявший заказ в Севастополе, во время представления облил ребенка кипятком, родители доставили ребенка в больницу, сообщили ранее СМИ.
"Проверку по факту проводят сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Устанавливается степень причинения ребенку телесных повреждений", - сообщили в ведомстве, подтвердив факт инцидента.