СМИ: США привели силы на Ближнем Востоке в повышенную боеготовность

"Появились указания на то, что нам необходимо отслеживать угрозы" более внимательно, чем ранее, заявил телеканалу американский чиновник, говоря об повышении боевой готовности.

По словам другого источника, "все батареи Patriot и военные силы в регионе находятся в состоянии повышенной боевой готовности".

Оба чиновника заявили, что американские военные силы были переведены в состояние повышенной боевой готовности несколько дней назад, но в ночь на вторник они проявили особую бдительность.

Как сообщает телеканал, США на основании разведданных отслеживали возможные атаки, в особенности против объектов США в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании.