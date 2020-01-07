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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-07T21:01+0300
https://ria.ru/20200107/1563171929.html
В Госдуме назвали визит Путина в Сирию уместным шагом
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РИА Новости

В Госдуме назвали визит Путина в Сирию уместным шагом

20:59 07.01.2020 (обновлено: 21:01 07.01.2020)
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© REUTERS / SANAПрезидент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске, Сирия. 7 января 2020
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске, Сирия. 7 января 2020
© REUTERS / SANA
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске, Сирия. 7 января 2020
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Сирию "очень уместен" в связи с тем, что сирийская проблема решена не до конца, а также из-за активности Турции на территории Сирии и ситуации, обострившейся из-за политики США в отношении Ирана, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин прибыл в Дамаск, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Песков рассказал, что из аэропорта глава государства направился в командный пункт российской группировки войск в Сирии, где его ожидал Башар Асад. Главы двух стран заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны.
"Сирийская проблема не является разрешённой к настоящему моменту, поэтому требует дополнительного урегулирования. Последние события, связанные с турецкой активностью на территории Сирии, тоже требуют шагов со стороны Российской Федерации. Ну, и мы видим, что ситуация обостряется в связи с политикой США в отношении Ирана. Этот визит очень уместен", - сказал РИА Новости Новиков.
Депутат подчеркнул, что когда президент России совершал поездку в Латинскую Америку, его визит в Никарагуа не был запланирован, но такой визит состоялся, как и в случае с Сирией.
"Есть целый ряд прецедентов, когда на подготовку государственных визитов не тратится очень много времени, и есть ряд принципиально важных стран, в которых для российского президента, как и в целом для представителей России, двери открыты всегда", - отметил депутат.
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в мечети Омейядов в Дамаске, Сирия. 7 января 2020
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