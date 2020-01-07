В Госдуме назвали визит Путина в Сирию уместным шагом

"Сирийская проблема не является разрешённой к настоящему моменту, поэтому требует дополнительного урегулирования. Последние события, связанные с турецкой активностью на территории Сирии, тоже требуют шагов со стороны Российской Федерации. Ну, и мы видим, что ситуация обостряется в связи с политикой США в отношении Ирана. Этот визит очень уместен", - сказал РИА Новости Новиков.

Депутат подчеркнул, что когда президент России совершал поездку в Латинскую Америку, его визит в Никарагуа не был запланирован, но такой визит состоялся, как и в случае с Сирией.

"Есть целый ряд прецедентов, когда на подготовку государственных визитов не тратится очень много времени, и есть ряд принципиально важных стран, в которых для российского президента, как и в целом для представителей России, двери открыты всегда", - отметил депутат.