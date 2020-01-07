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МИД Ливана попросил не втягивать страну в противостояние в регионе
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РИА Новости

МИД Ливана попросил не втягивать страну в противостояние в регионе

20:56 07.01.2020 (обновлено: 20:57 07.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава МИД Ливана Джебран Басиль
Глава МИД Ливана Джебран Басиль
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Глава МИД Ливана Джебран Басиль. Архивное фото
БЕЙРУТ, 7 янв - РИА Новости. Глава МИД Ливана Джебран Басиль на встречах с послами США, Франции и Великобритании выразил надежду, что территория Ливана не будет задействована ни одной из сторон для каких-либо действий на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
"Он (Басиль) подчеркнул необходимость абстрагировать Ливан от каких-либо последствий текущих событий и не использовать Ливан для каких-либо ответных действий", - сообщает пресс-служба МИД.
Басиль в очередной раз заверил глав диппредставительств и специального посланника ООН в Ливане Яна Кубиша в том, что Бейрут против силового метода решения разногласий в регионе и призывает к диалогу и сдержанности при принятии решений.
В минувший четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации генерала Сулеймани. Он командовал подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям. Среди погибших в ходе американских ударов был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиДжебран БасильМИД ЛиванаАли ХаменеиИракИранСШАЛиванВ мире
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