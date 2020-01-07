США надеются на продолжение переговоров по денуклеаризации с КНДР

"Мы по-прежнему общаемся и надеемся, что сможем говорить о том, как сможем провести денуклеаризацию, которую председатель Ким (Чен Ын) пообещал... президенту Трампу в 2018 году", - сказал Помпео журналистам.

Ранее КНДР заявила, что не намерена в одностороннем порядке соблюдать мораторий на испытания ядерного оружия, если США не будут делать встречных шагов.

Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции в октябре этого года северокорейская делегация покинула место встречи, заявив об ее провале, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей". После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, иначе переговоры будут прекращены.