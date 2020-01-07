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США надеются на продолжение переговоров по денуклеаризации с КНДР
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РИА Новости

США надеются на продолжение переговоров по денуклеаризации с КНДР

20:50 07.01.2020 (обновлено: 20:55 07.01.2020)
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© REUTERS / Tom BrennerГоссекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. США все еще надеются на переговоры по денуклеаризации с КНДР, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы по-прежнему общаемся и надеемся, что сможем говорить о том, как сможем провести денуклеаризацию, которую председатель Ким (Чен Ын) пообещал... президенту Трампу в 2018 году", - сказал Помпео журналистам.
Ранее КНДР заявила, что не намерена в одностороннем порядке соблюдать мораторий на испытания ядерного оружия, если США не будут делать встречных шагов.
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Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции в октябре этого года северокорейская делегация покинула место встречи, заявив об ее провале, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей". После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, иначе переговоры будут прекращены.
Последний месяц официальный Пхеньян все чаще напоминает, что отведенный срок подходит к концу, и проводит испытания различных видов вооружения. По мнению северокорейского МИД, страна уже достаточно шла навстречу США. В декабре КНДР уже сообщила о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые, как полагают эксперты, были тестированиями нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты.
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Ким Чен ЫнМайк ПомпеоКНДРСШАВ мире
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