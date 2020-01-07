МИД Италии заявил, что Ливия представляет угрозу для ЕС

РИМ, 7 янв - РИА Новости. Ситуация в Ситуация в Ливии представляет опасность для Европы, в том числе с точки зрения распространения террористической угрозы, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо

"Ливия сейчас несет риски для Европы не только с точки зрения миграции, но и терроризма", заявил он по завершении встречи в Брюсселе с коллегами из ФРГ, Франции и Великобритании, а также главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

По словам Ди Майо, прекращение огня в Ливии диктует необходимость диалога со всеми действующими сторонами.

"Сегодняшняя встреча должна была пройти в Ливии, но важно то, что она состоялась. С завтрашнего дня Европейский союз изменит подход в инициативах", - сказал Ди Майо, которого цитирует агентство Askanews