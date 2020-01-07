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МИД Италии заявил, что Ливия представляет угрозу для ЕС
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РИА Новости

МИД Италии заявил, что Ливия представляет угрозу для ЕС

20:47 07.01.2020 (обновлено: 20:48 07.01.2020)
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© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
Военные в Ливии. Архивное фото
РИМ, 7 янв - РИА Новости. Ситуация в Ливии представляет опасность для Европы, в том числе с точки зрения распространения террористической угрозы, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
"Ливия сейчас несет риски для Европы не только с точки зрения миграции, но и терроризма", заявил он по завершении встречи в Брюсселе с коллегами из ФРГ, Франции и Великобритании, а также главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.
По словам Ди Майо, прекращение огня в Ливии диктует необходимость диалога со всеми действующими сторонами.
"Сегодняшняя встреча должна была пройти в Ливии, но важно то, что она состоялась. С завтрашнего дня Европейский союз изменит подход в инициативах", - сказал Ди Майо, которого цитирует агентство Askanews.
Итальянский министр отметил, что из Брюсселя направится в Турцию для встречи с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. Турция, по словам Ди Майо, является особенно важным игроком в нынешний момент, когда война в Ливии должна прекратиться. После Турции турне главы МИД Италии продолжится в Египте и Алжире.
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Обострение конфликта в ЛивииЖозеп БоррельЛуиджи Ди МайоЕвросоюзМИД ИталииЛивияИталияВ мире
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