Макрон провел телефонные переговоры с Роухани

ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Президент Франции Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с иранским коллегой Хасаном Роухани выразил обеспокоенность в связи с недавними событиями в Ираке и призвал Тегеран воздержаться от любых действий, которые могут усугубить эскалацию ситуации, говорится в сообщении Елисейского дворца.

"Президент Республики подчеркнул глубокую озабоченность Франции недавними событиями в Ираке и регионе, а также решимость Франции работать над ослаблением напряженности. Он призвал Иран воздерживаться от любых мер, которые усугубят происходящую эскалацию", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

"Он напомнил о приверженности Франции суверенитету и безопасности Ирака. Они также должны быть подкреплены присутствием на его территории международной коалиции, единственной целью которой является борьба с ИГ*", - отмечается в документе.

Макрон также призвал Иран вернуться к полному выполнению обязательств в рамках СВПД

Кроме того, французский лидер призвал к освобождению задержанных в Иране французских граждан Фарибы Адельхах и Ролана Маршаля.

Президенты Франции и Ирана условились оставаться в тесном контакте в ближайшие дни, сообщается в коммюнике.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс", военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям, генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.