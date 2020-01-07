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США и Евросоюз проведут переговоры по ситуации в Иране и Ираке
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РИА Новости

США и Евросоюз проведут переговоры по ситуации в Иране и Ираке

20:43 07.01.2020
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© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin TabatabaeeДемонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. США и ЕС обсудят на этой неделе в Брюсселе Иран и Ирак, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Заместитель госсекретаря Дэвид Хейл поедет на этой неделе в Брюссель и проведет переговоры с 28 коллегами по ЕС", - сказал Помпео журналистам.
По его словам, ожидается, что Иран и Ирак будут фигурировать на первых строчках повестки дня.
Консультации проходят в преддверии министерской встречи по Ирану.
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