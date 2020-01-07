Помпео назвал слова Зарифа о мирной миссии Сулеймани в Ираке ложью

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео отверг заявления главы МИД Ирана Джавада Зарифа о том, что убитый в результате операции США в Багдаде иранский генерал Касем Сулеймани находился в Ираке с дипломатической миссией.
"Разве кто-то в это верит?.. Разве история показывает, что Касем Сулеймани, этот добропорядочный джентльмен и первоклассный дипломат, ездил когда-то в прошлом в Багдад с мирной миссией?" - задался риторическим вопросом Помпео.
"Мы знаем, что это неправда", - добавил он.
Помпео также назвал Зарифа "первоклассным пропагандистом", а его заявления - "чистой пропагандой".
Пентагон ранее подтвердил, что США провели 3 января в Ираке операцию по ликвидации генерала Сулеймани. Он командовал подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям. Среди погибших в ходе американских ударов был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
3 января, 16:13Убийство иранского генерала обнажает слабость США