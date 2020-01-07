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Помпео назвал слова Зарифа о мирной миссии Сулеймани в Ираке ложью
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РИА Новости

Помпео назвал слова Зарифа о мирной миссии Сулеймани в Ираке ложью

20:36 07.01.2020 (обновлено: 20:37 07.01.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровИзображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео отверг заявления главы МИД Ирана Джавада Зарифа о том, что убитый в результате операции США в Багдаде иранский генерал Касем Сулеймани находился в Ираке с дипломатической миссией.
"Разве кто-то в это верит?.. Разве история показывает, что Касем Сулеймани, этот добропорядочный джентльмен и первоклассный дипломат, ездил когда-то в прошлом в Багдад с мирной миссией?" - задался риторическим вопросом Помпео.
"Мы знаем, что это неправда", - добавил он.
Помпео также назвал Зарифа "первоклассным пропагандистом", а его заявления - "чистой пропагандой".
Пентагон ранее подтвердил, что США провели 3 января в Ираке операцию по ликвидации генерала Сулеймани. Он командовал подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям. Среди погибших в ходе американских ударов был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
3 января, 16:13
Убийство иранского генерала обнажает слабость США
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоКасем СулейманиМохаммад Джавад ЗарифМинистерство обороны СШАМИД ИранаИранСШАВ мире
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