В Совфеде заявили, что Россия поддержит Сирию на фоне агрессии США

Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске, Сирия. 7 января 2020

Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске, Сирия. 7 января 2020

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Россия демонстрирует поддержку Сирии , своему союзнику в ближневосточном регионе, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег Морозов

"Этот визит ясный сигнал всему миру по трём вопросам. Первый. Мы мотор политического урегулирования и конституционной реформы в САР", - сказал Морозов.

Второе - "мы не бросим Асада, ибо США показывают, что они делают со своими так называемыми противниками, они их просто убивают", отметил сенатор.

"И третье. Мы показываем, какой миропорядок мы хотим создать. В этом миропорядке не должно быть места "правилам" сильного. Должно быть уважение к суверенитету и праву", - подчеркнул он.

Морозов отметил, что США по своему мышлению "все дальше скатываются на периферию мировой политики".

"Поездка президента России Владимира Путина в Дамаск имеет много смыслов. На первое место я бы поставил чисто человеческий мотив. Президент хотел лично поздравить наших военнослужащих с Новым годом, с Рождеством", - сказал РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, этим визитом была поддержана Сирия в борьбе с международным терроризмом. "Одновременно Россия продемонстрировала, что в полной мере осознает и будет последовательно выполнять свою роль как важнейшего стабилизирующего фактора на Ближнем Востоке. В нынешней взрывоопасной ситуации это принципиально важно", - подчеркнул он.