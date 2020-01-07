В Совфеде заявили, что Россия поддержит Сирию на фоне агрессии США

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Россия демонстрирует поддержку Сирии, своему союзнику в ближневосточном регионе, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
"Этот визит ясный сигнал всему миру по трём вопросам. Первый. Мы мотор политического урегулирования и конституционной реформы в САР", - сказал Морозов.
Второе - "мы не бросим Асада, ибо США показывают, что они делают со своими так называемыми противниками, они их просто убивают", отметил сенатор.
"И третье. Мы показываем, какой миропорядок мы хотим создать. В этом миропорядке не должно быть места "правилам" сильного. Должно быть уважение к суверенитету и праву", - подчеркнул он.
Морозов отметил, что США по своему мышлению "все дальше скатываются на периферию мировой политики".
"Поездка президента России Владимира Путина в Дамаск имеет много смыслов. На первое место я бы поставил чисто человеческий мотив. Президент хотел лично поздравить наших военнослужащих с Новым годом, с Рождеством", - сказал РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
По его словам, этим визитом была поддержана Сирия в борьбе с международным терроризмом. "Одновременно Россия продемонстрировала, что в полной мере осознает и будет последовательно выполнять свою роль как важнейшего стабилизирующего фактора на Ближнем Востоке. В нынешней взрывоопасной ситуации это принципиально важно", - подчеркнул он.
По словам сенатора, Россия "крайне заинтересована в благополучии и мирном развитии всех стран этого региона, в ликвидации любого иностранного вмешательства в их дела, и поездка Владимира Путина в Сирию еще раз это подтвердила".