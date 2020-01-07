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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-07T21:53+0300
https://ria.ru/20200107/1563171408.html
В Совфеде заявили, что Россия поддержит Сирию на фоне агрессии США
https://cdn21.img.ria.ru/images/156317/11/1563171118_0:25:890:526_1036x0_80_0_0_13142d2fb4229a986fbe35372cd6030d.jpg
РИА Новости

В Совфеде заявили, что Россия поддержит Сирию на фоне агрессии США

20:31 07.01.2020 (обновлено: 21:53 07.01.2020)
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© REUTERS / SANAПрезидент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске, Сирия. 7 января 2020
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске, Сирия. 7 января 2020
© REUTERS / SANA
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске, Сирия. 7 января 2020
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Россия демонстрирует поддержку Сирии, своему союзнику в ближневосточном регионе, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
"Этот визит ясный сигнал всему миру по трём вопросам. Первый. Мы мотор политического урегулирования и конституционной реформы в САР", - сказал Морозов.
Второе - "мы не бросим Асада, ибо США показывают, что они делают со своими так называемыми противниками, они их просто убивают", отметил сенатор.
"И третье. Мы показываем, какой миропорядок мы хотим создать. В этом миропорядке не должно быть места "правилам" сильного. Должно быть уважение к суверенитету и праву", - подчеркнул он.
Морозов отметил, что США по своему мышлению "все дальше скатываются на периферию мировой политики".
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"Поездка президента России Владимира Путина в Дамаск имеет много смыслов. На первое место я бы поставил чисто человеческий мотив. Президент хотел лично поздравить наших военнослужащих с Новым годом, с Рождеством", - сказал РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
По его словам, этим визитом была поддержана Сирия в борьбе с международным терроризмом. "Одновременно Россия продемонстрировала, что в полной мере осознает и будет последовательно выполнять свою роль как важнейшего стабилизирующего фактора на Ближнем Востоке. В нынешней взрывоопасной ситуации это принципиально важно", - подчеркнул он.
​По словам сенатора, Россия "крайне заинтересована в благополучии и мирном развитии всех стран этого региона, в ликвидации любого иностранного вмешательства в их дела, и поездка Владимира Путина в Сирию еще раз это подтвердила".
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16431027
Обсудить 5
Война в СирииОлег МорозовБашар АсадДмитрий ПесковВладимир ПутинСирияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
ну сирию скорее всего придется заново оборонять когда американцы иран расколупают и там игил полыхнет или еще какая нить нечисть прокси...
7 января, 20:49
a1asket 123
0001212
ребята, если надо - погибнем за Асада...
7 января, 20:46
Невыносимый Перец
0000111
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