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В Подмосковье арестовали обвиняемого в изнасиловании 10-летней дочери
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РИА Новости

В Подмосковье арестовали обвиняемого в изнасиловании 10-летней дочери

20:03 07.01.2020 (обновлено: 00:04 08.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Житель Московской области арестован по обвинению в изнасиловании 10-летней дочери, сообщила пресс-служба СК по региону.
"Следователем следственного отдела по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности дочери", - говорится в сообщении.
Добавляется, что обвиняемый в изнасиловании 10-летней девочки арестован, ему предъявлено обвинение по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".
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4350897
Обсудить 1
Следственный комитет РФМосковская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Фууу... мерзость какая-то...
7 января, 20:10
General2810
512101
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