В Подмосковье арестовали обвиняемого в изнасиловании 10-летней дочери

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Житель Московской области арестован по обвинению в изнасиловании 10-летней дочери, сообщила пресс-служба СК по региону.
"Следователем следственного отдела по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности дочери", - говорится в сообщении.
Добавляется, что обвиняемый в изнасиловании 10-летней девочки арестован, ему предъявлено обвинение по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".