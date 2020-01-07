В Британии назвали условие вывода войск из Ирака

"Мы пытаемся сказать им (властям Ирака - ред.), что в их же интересах дать нам возможность остаться (в стране - ред.). Но мы с уважением отнесемся к суверенитету Ирака. Если они потребуют от нас покинуть страну, то это будет их правом, и мы будем его уважать", - сказал Уоллес, выступая во вторник в парламенте.