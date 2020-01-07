Песков рассказал о мерах безопасности во время визита Путина в Дамаск

Самолет Путина во время подлёта к Дамаску сопровождали российские военные самолеты Су. Для безопасности pic.twitter.com/yh5FoJZ6ev

"Во время приближения самолета главы российского государства к аэропорту Дамаска его безопасность обеспечивали российские военные самолеты Су", - сказал Песков.