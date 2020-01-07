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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-07T23:02+0300
https://ria.ru/20200107/1563170812.html
Песков рассказал о мерах безопасности во время визита Путина в Дамаск
https://cdn25.img.ria.ru/images/156316/84/1563168403_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_727db94e4608c7be609b419945deb505.jpg
РИА Новости

Песков рассказал о мерах безопасности во время визита Путина в Дамаск

19:55 07.01.2020 (обновлено: 23:02 07.01.2020)
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© REUTERS / SANAПрезидент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи. 7 января 2020
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи. 7 января 2020
© REUTERS / SANA
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи. 7 января 2020
ДАМАСК, 7 янв – РИА Новости. Безопасность во время визита президента России Владимира Путина в Дамаск помогали обеспечивать российские военные, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как ранее сообщалось, Путин прибыл в Дамаск с визитом во вторник. Он посетил командный пункт ВС РФ, провел там переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Также он проехал по Дамаску, побывал в православной церкви Святой Девы Марии и одной из старейших мечетей мира - мечети Омейядов.
"Во время приближения самолета главы российского государства к аэропорту Дамаска его безопасность обеспечивали российские военные самолеты Су", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в мечети Омейядов в Дамаске, Сирия. 7 января 2020
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Война в СирииВооруженные силы РФБашар АсадДмитрий ПесковВладимир ПутинСирияРоссияДамаск (город)В мире
Популярные комментарии
Да кому он нужен, приехал турецкий газ обсуждать, турки его два раза накололи, когда су-24 сбили и С400 в кредит получили, а тут ещё и Асад предать может
7 января, 19:59
BABen Ali
2100533
Путин нужен России, всему миру нужен, мне нужен!
7 января, 22:15
Valentina Churikova
1910010
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