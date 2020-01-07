Песков рассказал о мерах безопасности во время визита Путина в Дамаск

ДАМАСК, 7 янв – РИА Новости. Безопасность во время визита президента России Владимира Путина в Дамаск помогали обеспечивать российские военные, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как ранее сообщалось, Путин прибыл в Дамаск с визитом во вторник. Он посетил командный пункт ВС РФ, провел там переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Также он проехал по Дамаску, побывал в православной церкви Святой Девы Марии и одной из старейших мечетей мира - мечети Омейядов.
Самолет Путина во время подлёта к Дамаску сопровождали российские военные самолеты Су. Для безопасности pic.twitter.com/yh5FoJZ6ev— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 7, 2020
"Во время приближения самолета главы российского государства к аэропорту Дамаска его безопасность обеспечивали российские военные самолеты Су", - сказал Песков.