Гуаидо принес присягу "временного президента" Венесуэлы

ЛИМА, 7 янв - РИА Новости. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо снова принес присягу как временный президент Венесуэлы во время заседания оппозиционного парламента, состоявшегося во вторник, сообщается в Twitter оппозиционного органа.
Гуаидо в начале 2019 года объявил себя временным президентом Венесуэлы на основании того, что он спикер парламента. Его полномочия истекли 5 января 2020 года.
"Первый вице-президент Национальной ассамблеи принял присягу Хуана Гуаидо как временного президента Венесуэлы", - отмечается в заявлении
#ANLegítimaConVzla | El momento en que el presidente (E) @jguaido junto a la mayoría de los diputados de la #AsambleaVE retomaron el control del Palacio Federal Legislativo pic.twitter.com/MVDgP1vFRW— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) January 7, 2020
В этот день на официальном заседании парламента вместо Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Президент Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.
Во вторник прошло заседание Национальной ассамблеи во главе с новым спикером Луисом Паррой. Оно завершилось за несколько минут до прихода оппозиции в здание парламента, сообщил гостелеканал VTV.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.