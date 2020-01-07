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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-07T19:47+0300
https://ria.ru/20200107/1563170573.html
Гуаидо принес присягу "временного президента" Венесуэлы
https://cdn24.img.ria.ru/images/156314/51/1563145107_0:298:3071:2025_1036x0_80_0_0_a0e4e5a6597a1f2e3373a62ef6f02c5f.jpg
РИА Новости

Гуаидо принес присягу "временного президента" Венесуэлы

19:47 07.01.2020
17117
© РИА Новости / Каролина КабралЛидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты "El Nacional" в Каракасе
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты "El Nacional" в Каракасе. Архивное фото
ЛИМА, 7 янв - РИА Новости. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо снова принес присягу как временный президент Венесуэлы во время заседания оппозиционного парламента, состоявшегося во вторник, сообщается в Twitter оппозиционного органа.
Гуаидо в начале 2019 года объявил себя временным президентом Венесуэлы на основании того, что он спикер парламента. Его полномочия истекли 5 января 2020 года.
"Первый вице-президент Национальной ассамблеи принял присягу Хуана Гуаидо как временного президента Венесуэлы", - отмечается в заявлении
В этот день на официальном заседании парламента вместо Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Президент Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.
Здание Министерства иностранных дел РФ
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МИД прокомментировал избрание нового спикера парламента Венесуэлы
Во вторник прошло заседание Национальной ассамблеи во главе с новым спикером Луисом Паррой. Оно завершилось за несколько минут до прихода оппозиции в здание парламента, сообщил гостелеканал VTV.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе
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Обсудить 21
Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
Популярные комментарии
Я тоже принёс присягу временного президента Венесуэлы. Почему об этом не пишет пресса? ЯМы - временный президент Венесуэлы!
7 января, 20:13
Иван Помидоров
3261002
Почему они на одно лицо, штампуют их что-ли..прям брат близнец Алёши)) такое одухтворенное лицо
7 января, 20:11
Алексей Алексеев
3120003
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