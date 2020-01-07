В Белом доме назвали причину убийства Сулеймани

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Иранский генерал Иранский генерал Касем Сулеймани готовил покушения на американских дипломатов и военнослужащих, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

"Информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни", — сказал он в эфире Fox News.

При этом О’Брайен подчеркнул, что ликвидация Сулеймани не противоречит принципам президента Дональда Трампа.

"Президент считает, что слабость провоцирует, и я полагаю, мы можем найти немало подобных примеров в истории. Эта идея была краеугольным камнем внешней политики и политики в сфере национальной безопасности для президента Трампа", — заключил советник главы государства.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

В конце декабря американские войска нанесли удар по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии Ираке . В Пентагоне заявили, что это стало ответом на нападение группировки на иракскую базу близ города Киркук

После этого сторонники движения начала штурм американского посольства в Багдаде.

В ночь на пятницу США провели операцию в районе багдадского аэропорта, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации штурма посольства.

МИД Ирака назвал случившееся нарушением суверенитета страны. Иракский парламент проголосовал за вывод американского контингента, однако президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями, если Багдад потребует вывести войска.