В Белом доме назвали причину убийства Сулеймани

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Иранский генерал Касем Сулеймани готовил покушения на американских дипломатов и военнослужащих, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.
"Информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни", — сказал он в эфире Fox News.
При этом О’Брайен подчеркнул, что ликвидация Сулеймани не противоречит принципам президента Дональда Трампа.
"Президент считает, что слабость провоцирует, и я полагаю, мы можем найти немало подобных примеров в истории. Эта идея была краеугольным камнем внешней политики и политики в сфере национальной безопасности для президента Трампа", — заключил советник главы государства.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке
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После этого сторонники движения начала штурм американского посольства в Багдаде.
В ночь на пятницу США провели операцию в районе багдадского аэропорта, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации штурма посольства.
МИД Ирака назвал случившееся нарушением суверенитета страны. Иракский парламент проголосовал за вывод американского контингента, однако президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями, если Багдад потребует вывести войска.
В Тегеране назвали убийство Сулеймани преступлением и пообещали ответить. В частности, иранские власти пригрозили нанести удар по американским военным объектам.
Глава российского МИД Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео назвал действия Вашингтона нарушением международного права.
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