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В Белом доме назвали причину убийства Сулеймани
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РИА Новости

В Белом доме назвали причину убийства Сулеймани

19:45 07.01.2020 (обновлено: 20:12 07.01.2020)
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© REUTERS / Murad SezerПротест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
© REUTERS / Murad Sezer
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Иранский генерал Касем Сулеймани готовил покушения на американских дипломатов и военнослужащих, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.
"Информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни", — сказал он в эфире Fox News.
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При этом О’Брайен подчеркнул, что ликвидация Сулеймани не противоречит принципам президента Дональда Трампа.
"Президент считает, что слабость провоцирует, и я полагаю, мы можем найти немало подобных примеров в истории. Эта идея была краеугольным камнем внешней политики и политики в сфере национальной безопасности для президента Трампа", — заключил советник главы государства.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

В конце декабря американские войска нанесли удар по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке. В Пентагоне заявили, что это стало ответом на нападение группировки на иракскую базу близ города Киркук.
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После этого сторонники движения начала штурм американского посольства в Багдаде.
В ночь на пятницу США провели операцию в районе багдадского аэропорта, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации штурма посольства.
МИД Ирака назвал случившееся нарушением суверенитета страны. Иракский парламент проголосовал за вывод американского контингента, однако президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями, если Багдад потребует вывести войска.
В Тегеране назвали убийство Сулеймани преступлением и пообещали ответить. В частности, иранские власти пригрозили нанести удар по американским военным объектам.
Глава российского МИД Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео назвал действия Вашингтона нарушением международного права.
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Убийство иранского генерала обнажает слабость США
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоМИД ИракаДональд ТрампСергей ЛавровМинистерство обороны СШАИракИранСШАВ мире
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