Путин подарил Большой мечети Дамаска Коран XVII века

Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в мечети Омейядов в Дамаске, Сирия. 7 января 2020

Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в мечети Омейядов в Дамаске, Сирия. 7 января 2020

ДАМАСК, 7 янв – РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин , который находится с визитом в Дамаске , посетил одну из крупнейших и старейших мечетей Дамаска и подарил ей Коран XVII века, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

По его словам, экскурсию по мечети для Путина и президента Сирии Башара Асада провел директор музея мечети. В частности, российскому лидеру показали одну из святынь - голову Иоанна Крестителя. Эта святыня одинаково почитаема как у христиан, так и мусульман.

"На память о посещении мечети Путин преподнес в подарок коран 17-го века", - сказал Песков.

Путин и Асад прогулялись по Дамаску, посетили православный храм и гробницу Иоанна Крестителя pic.twitter.com/h9qUe9APRX — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 7, 2020

"Во время беседы с Путиным патриарх подчеркнул, что в Сирии различные конфессии - и христиане и мусульмане - мирно сосуществуют и пользуются абсолютно одинаковыми правами", - рассказал пресс-секретарь российского лидера.