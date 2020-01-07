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Война в Сирии
2020-01-07T19:39+0300
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Путин подарил Большой мечети Дамаска Коран XVII века
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РИА Новости

Путин подарил Большой мечети Дамаска Коран XVII века

19:37 07.01.2020 (обновлено: 19:39 07.01.2020)
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© REUTERS / SANAПрезидент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в мечети Омейядов в Дамаске, Сирия. 7 января 2020
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в мечети Омейядов в Дамаске, Сирия. 7 января 2020
© REUTERS / SANA
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в мечети Омейядов в Дамаске, Сирия. 7 января 2020
ДАМАСК, 7 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который находится с визитом в Дамаске, посетил одну из крупнейших и старейших мечетей Дамаска и подарил ей Коран XVII века, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, экскурсию по мечети для Путина и президента Сирии Башара Асада провел директор музея мечети. В частности, российскому лидеру показали одну из святынь - голову Иоанна Крестителя. Эта святыня одинаково почитаема как у христиан, так и мусульман.
"На память о посещении мечети Путин преподнес в подарок коран 17-го века", - сказал Песков.
Позднее кортеж президента России переехал к православной церкви Святой Девы Марии, где Путин встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.
"Во время беседы с Путиным патриарх подчеркнул, что в Сирии различные конфессии - и христиане и мусульмане - мирно сосуществуют и пользуются абсолютно одинаковыми правами", - рассказал пресс-секретарь российского лидера.
"Иоанн Х также отметил, что если бы не помощь российских военных, то на месте храма вполне мог находиться лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади или какой-либо другой главарь боевиков", - добавил Песков.
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Война в СирииИоанн X (Патриарх Антиохийский и всего Востока)Башар АсадДмитрий ПесковВладимир ПутинСирияРоссияДамаск (город)В мире
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