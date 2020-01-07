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Польша намерена оставить военный контингент в Ираке
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РИА Новости

Польша намерена оставить военный контингент в Ираке

19:15 07.01.2020 (обновлено: 19:16 07.01.2020)
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© AP Photo / Alik KepliczСолдаты польской армии во время учений НАТО
Солдаты польской армии во время учений НАТО
© AP Photo / Alik Keplicz
Солдаты польской армии во время учений НАТО. Архивное фото
ВАРШАВА, 7 янв - РИА Новости. Польша решила оставить свой военный контингент в Ираке, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий после совещания правительства с президентом во вторник в Варшаве.
В настоящее время в Ираке находится польский военный контингент в составе 200 человек.
"Мы дискутировали об этом и вчера с генеральным секретарем НАТО, приняли решение остаться", - сказал Моравецкий.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Вчера, 16:07
Премьер Ирака и генсек НАТО обсудили пути предотвращения войны
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМатеуш МоравецкийКасем СулейманиНАТОПольшаИракСШАВ мире
Популярные комментарии
Поляки обслуживают американские интересы. Пусть остаются, разделят с США "благодарность" иракского народа.
7 января, 20:11
МСМаксим Солдусов
1300000
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