Польша намерена оставить военный контингент в Ираке

ВАРШАВА, 7 янв - РИА Новости. Польша решила оставить свой военный контингент в Ираке, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий после совещания правительства с президентом во вторник в Варшаве.
В настоящее время в Ираке находится польский военный контингент в составе 200 человек.
"Мы дискутировали об этом и вчера с генеральным секретарем НАТО, приняли решение остаться", - сказал Моравецкий.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.