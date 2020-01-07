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В Пуэрто-Рико ввели режим ЧП после сильного землетрясения
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РИА Новости

В Пуэрто-Рико ввели режим ЧП после сильного землетрясения

18:56 07.01.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
ЛИМА, 7 янв - РИА Новости. Власти Пуэрто-Рико ввели чрезвычайное положение на острове после сильного землетрясения, нарушившего систему энергоснабжения, инфраструктуру и приведшего к обрушению ряда домов, сообщает газета El Nuevo Día.
Накануне у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7. Позже сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 6,6, за которым спустя 10 минут последовало еще одно, магнитуда которого составила 5,6.
Очередное землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Пуэрто-Рико во вторник. Эпицентр располагался в одном километре к юго-западу от населенного пункта Тальябоа. Очаг залегал на глубине 10 километров.
По распоряжению губернатора острова Ванды Васкес Гарсед, будет создана специальная группа, которая в том числе оценит последствия землетрясения.
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