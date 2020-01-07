В Пуэрто-Рико ввели режим ЧП после сильного землетрясения

ЛИМА, 7 янв - РИА Новости. Власти Власти Пуэрто-Рико ввели чрезвычайное положение на острове после сильного землетрясения, нарушившего систему энергоснабжения, инфраструктуру и приведшего к обрушению ряда домов, сообщает газета El Nuevo Día

Накануне у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7. Позже сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 6,6, за которым спустя 10 минут последовало еще одно, магнитуда которого составила 5,6.

Очередное землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Пуэрто-Рико во вторник. Эпицентр располагался в одном километре к юго-западу от населенного пункта Тальябоа. Очаг залегал на глубине 10 километров.