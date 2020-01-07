Пушков прокомментировал отказ Эстонии ратифицировать договор о границе

"Этого не будет, пока призрак Тарту-1920 бродит по коридорам рийкикогу (эстонский парламент. — Прим. ред.)", — написал он в твиттере.

Политик отметил, что в 2014 году Москва и Таллин приблизились к ратификации соглашения, однако этот шанс был упущен по вине Эстонии.

Ранее спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года. По его мнению, в таком случае будет аннулирован Тартуский мирный договор, что "будет иметь огромные юридические последствия".

Проблема приграничных территорий

По Тартускому мирному договору 1920 года Эстонии отошла часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом и большая часть Печорского края. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Эстонские власти считают, что это соглашение подтверждает суверенитет страны, однако в России его расценивают исключительно как исторический документ, не имеющий юридической силы.

Первоначально договор о границе Москва и Таллин подписали в 2005 году, но процессе ратификации эстонские власти со своей стороны включили в него преамбулу, содержащую ссылки на Тартуский договор. Москва отозвала подпись, расценив этот шаг как создание предпосылки для территориальных претензий в будущем.