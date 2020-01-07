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Пушков прокомментировал отказ Эстонии ратифицировать договор о границе
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РИА Новости

Пушков прокомментировал отказ Эстонии ратифицировать договор о границе

18:30 07.01.2020 (обновлено: 19:06 07.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Степанов / Перейти в фотобанкПешеходный пункт пропуска "Нарва-2" на эстонско-российской границе
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Россия не планировала ратифицировать договор о границе с Эстонией, заявил сенатор Алексей Пушков.
"Этого не будет, пока призрак Тарту-1920 бродит по коридорам рийкикогу (эстонский парламент. — Прим. ред.)", — написал он в твиттере.
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Политик отметил, что в 2014 году Москва и Таллин приблизились к ратификации соглашения, однако этот шанс был упущен по вине Эстонии.
Ранее спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года. По его мнению, в таком случае будет аннулирован Тартуский мирный договор, что "будет иметь огромные юридические последствия".

Проблема приграничных территорий

По Тартускому мирному договору 1920 года Эстонии отошла часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом и большая часть Печорского края. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
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Эстонские власти считают, что это соглашение подтверждает суверенитет страны, однако в России его расценивают исключительно как исторический документ, не имеющий юридической силы.
Первоначально договор о границе Москва и Таллин подписали в 2005 году, но процессе ратификации эстонские власти со своей стороны включили в него преамбулу, содержащую ссылки на Тартуский договор. Москва отозвала подпись, расценив этот шаг как создание предпосылки для территориальных претензий в будущем.
В 2014 году стороны подписали новые договоры о государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В соглашении уточнялось, что Россия и Эстония не имеют территориальных претензий друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы направили на ратификацию в Госдуму и парламент Эстонии прошлого созыва.
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3864082713
Обсудить 18
Алексей ПушковМоскваЭстонияРоссияТаллинВ мире
Популярные комментарии
Да наплевать на эту ратификацию и забыть.Земли даже по названию чисто русские. Ишь ты какой-эстонские земли вернуть-это русские земли и никаких проблем!
7 января, 19:35
dd.rwk
8600001
может вернуть Эстонские земли полностью? Тогда и проблем не будет..
7 января, 19:23
Владимир Федорович
321520332
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