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Ливан не получал уведомлений по делу жены Гона
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РИА Новости

Ливан не получал уведомлений по делу жены Гона

17:50 07.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКарлос Гон
Карлос Гон
© РИА Новости / Владимир Песня
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Карлос Гон . Архивное фото
БЕЙРУТ, 7 янв - РИА Новости. Ливанские власти не получали от японской стороны уведомлений по заведению дела на жену экс-главы автомобильного концерна "Ниссан" (Nissan) Кароль Гон, заявил министр юстиции Ливана Альберт Серхан в интервью ливанскому национальному агентству NNA.
Ранее следственный отдел Токийской окружной прокуратуры получил ордер на арест Кароль Гон по обвинению в даче ложных показаний.
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"Ливан в лице министерства юстиции не получало никакого уведомления по вопросу ордера на арест Кароль, супруги Гона", - сказал министр.

В ночь на 31 декабря западные и японские СМИ сообщили, что Карлос Гон покинул Японию, несмотря на домашний арест, и находится в Ливане (у него гражданство Франции, Бразилии и Ливана). Сам Гон позже подтвердил эту информацию и заявил, что покинул Японию, "спасаясь от политического преследования".
Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Келли был отпущен под залог 25 декабря 2018 года.
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В конце декабря 2018 года прокуратура провела повторный арест Гона, а затем еще один - широко распространенную в Японии практику. На сей раз основанием для ареста стали подозрения в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов). Прокуратура подозревает, что провести эту операцию Гону помог бизнесмен из Саудовской Аравии, который якобы именно в этой связи получил от автоконцерна сумму в размере 1,24 миллиарда иен (около 14 миллионов долларов).
В январе 2019 года Гону официально предъявили обвинения в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением. Весной защита внесла залог и Гона поместили под домашний арест.
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Карлос ГонЯпонияЛиванВ мире
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