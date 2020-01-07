Диетолог назвала рецепт похудения после праздников

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Диетолог Марина Ваулина в интервью Диетолог Марина Ваулина в интервью "Вечерней Москве" заявила, что желающим похудеть после новогодних праздников следует придерживаться монодиеты.

Она отметила, что подобный режим питания сложно соблюдать психологически, однако эффективность его доказана. Основу рациона в этом случае должны составлять пропаренный рис и тертая морковь.

Помимо этого, для похудения после сытных застолий придется резко снизить поступление калорий, поскольку в такой ситуации организм начинает быстро сбрасывать жировую массу.

Диетолог также порекомендовала исключить из рациона хлеб и выпечку.

Еще одним способом сбросить вес может стать увеличение доли белковой пищи в рационе за счет продуктов, богатых углеводами. Это позволит исключить потерю мышечной массы вместо жировой.

"Не зря многие спортсмены употребляют огромное количество белковой пищи — это строительный материал для мышц, да и белок намного лучше подавляет чувство голода. Его источниками являются различные творожные массы, яичный белок, кисломолочные продукты, мясо курицы", — отметила врач.

При этом следует ежедневно употреблять богатые клетчаткой продукты, который обеспечат насыщаемость и положительно скажутся на метаболизме.

Диетолог также призвала выпивать около двух литров негазированной воды. Первый стакан воды следует выпивать за полчаса до завтрака.

Также врач посоветовала устраивать в выходные разгрузочные дни и не забывать об упражнениях.