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Диетолог назвала рецепт похудения после праздников
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РИА Новости

Диетолог назвала рецепт похудения после праздников

17:50 07.01.2020 (обновлено: 18:22 07.01.2020)
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© Depositphotos / Satura_Новогодний стол
Новогодний стол
© Depositphotos / Satura_
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Диетолог Марина Ваулина в интервью "Вечерней Москве" заявила, что желающим похудеть после новогодних праздников следует придерживаться монодиеты.
Она отметила, что подобный режим питания сложно соблюдать психологически, однако эффективность его доказана. Основу рациона в этом случае должны составлять пропаренный рис и тертая морковь.
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Помимо этого, для похудения после сытных застолий придется резко снизить поступление калорий, поскольку в такой ситуации организм начинает быстро сбрасывать жировую массу.
Диетолог также порекомендовала исключить из рациона хлеб и выпечку.
Еще одним способом сбросить вес может стать увеличение доли белковой пищи в рационе за счет продуктов, богатых углеводами. Это позволит исключить потерю мышечной массы вместо жировой.
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"Не зря многие спортсмены употребляют огромное количество белковой пищи — это строительный материал для мышц, да и белок намного лучше подавляет чувство голода. Его источниками являются различные творожные массы, яичный белок, кисломолочные продукты, мясо курицы", — отметила врач.
При этом следует ежедневно употреблять богатые клетчаткой продукты, который обеспечат насыщаемость и положительно скажутся на метаболизме.
Диетолог также призвала выпивать около двух литров негазированной воды. Первый стакан воды следует выпивать за полчаса до завтрака.
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Также врач посоветовала устраивать в выходные разгрузочные дни и не забывать об упражнениях.
По словам Ваулиной, желающим похудеть следует есть четыре раза в день с перерывами в два часа.
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