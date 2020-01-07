В Ливане получили уведомление от Интерпола по делу экс-главы Nissan

БЕЙРУТ, 7 янв - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Ливана получила уведомление от Интерпола по делу бывшего главы концерна Nissan Карлоса Гона и будет действовать согласно закону, заявил министр юстиции Ливана Альберт Серхан в интервью ливанскому национальному агентству NNA

"Прокуратура Ливана получила "красную метку", выданную офисом Интерпола в Японии, связанную с гражданином Карлосом Гоном, и будет проводить мероприятия на основании закона",- сказал министр.

Серхан подчеркнул, что Гон является гражданином Ливана и имеет право на судебные разбирательства по законам Ливана. Министр в очередной раз напомнил, что он пересек ливанскую границу законно.

Гон и его "правая рука" Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что крупный бизнесмен декларировал не все свои доходы, и Келли, предположительно, ему помогал в этом.