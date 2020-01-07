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В Ливане получили уведомление от Интерпола по делу экс-главы Nissan
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РИА Новости

В Ливане получили уведомление от Интерпола по делу экс-главы Nissan

17:31 07.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКарлос Гон
Карлос Гон
© РИА Новости / Владимир Песня
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Карлос Гон. Архивное фото
БЕЙРУТ, 7 янв - РИА Новости. Прокуратура Ливана получила уведомление от Интерпола по делу бывшего главы концерна Nissan Карлоса Гона и будет действовать согласно закону, заявил министр юстиции Ливана Альберт Серхан в интервью ливанскому национальному агентству NNA.
"Прокуратура Ливана получила "красную метку", выданную офисом Интерпола в Японии, связанную с гражданином Карлосом Гоном, и будет проводить мероприятия на основании закона",- сказал министр.
Серхан подчеркнул, что Гон является гражданином Ливана и имеет право на судебные разбирательства по законам Ливана. Министр в очередной раз напомнил, что он пересек ливанскую границу законно.
Гон и его "правая рука" Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что крупный бизнесмен декларировал не все свои доходы, и Келли, предположительно, ему помогал в этом.
Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 14 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.
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Карлос ГонNissan MotorИнтерполЯпонияЛиванВ мире
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