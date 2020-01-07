В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после изнасилования 14-летней девочки в Подмосковье, подозреваемый задержан и признался в содеянном, сообщила пресс-служба ГСУ СК по области.
Согласно данным следователей, 6 января молодой человек изнасиловал девочку. На допросе он дал признательные показания, а также рассказал обо всех обстоятельствах.
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"Следственным отделом по городу Серпухову ГСУ СК России по Московской области задержан 23-летний местный житель, подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы", — говорится в сообщении.
Добавляется, что в ближайшее время следователи будут просить суд об аресте молодого человека.
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Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что 14-летняя девочка с подругой возвращались с пикника из леса. С собой у девочки был топорик. Подруга потерпевшей ушла домой раньше.
"По дороге к девочке подошел молодой человек, и, признавшись в любви, пригласил прогуляться, на что девушка ответила резким отказом. Преступник начал хватать ее за куртку и душить. Девочка достала топорик и начала обороняться. Насильник выхватил и выкинул его, а потом поволок жертву в лес, где и совершил преступление", — рассказал источник.