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В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании девочки
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РИА Новости

В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

17:22 07.01.2020 (обновлено: 18:26 07.01.2020)
82195
CC0 / Public Domain / Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого
CC0 / Public Domain /
Задержание подозреваемого. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после изнасилования 14-летней девочки в Подмосковье, подозреваемый задержан и признался в содеянном, сообщила пресс-служба ГСУ СК по области.
Согласно данным следователей, 6 января молодой человек изнасиловал девочку. На допросе он дал признательные показания, а также рассказал обо всех обстоятельствах.
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"Следственным отделом по городу Серпухову ГСУ СК России по Московской области задержан 23-летний местный житель, подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в ближайшее время следователи будут просить суд об аресте молодого человека.
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Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что 14-летняя девочка с подругой возвращались с пикника из леса. С собой у девочки был топорик. Подруга потерпевшей ушла домой раньше.
"По дороге к девочке подошел молодой человек, и, признавшись в любви, пригласил прогуляться, на что девушка ответила резким отказом. Преступник начал хватать ее за куртку и душить. Девочка достала топорик и начала обороняться. Насильник выхватил и выкинул его, а потом поволок жертву в лес, где и совершил преступление", — рассказал источник.
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Следственный комитет РФПущиноМосковская областьСерпуховский районПроисшествия
Популярные комментарии
Надеюсь на наш справедливый суд а если нет то на месть родных так как таким скотам не место среди общества!
7 января, 19:12
SSch.shurikov
4811002
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