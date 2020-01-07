В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после изнасилования 14-летней девочки в Следователи завели уголовное дело после изнасилования 14-летней девочки в Подмосковье , подозреваемый задержан и признался в содеянном, сообщила пресс-служба ГСУ СК по области

Согласно данным следователей, 6 января молодой человек изнасиловал девочку. На допросе он дал признательные показания, а также рассказал обо всех обстоятельствах.

"Следственным отделом по городу Серпухову ГСУ СК России по Московской области задержан 23-летний местный житель, подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в ближайшее время следователи будут просить суд об аресте молодого человека.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что 14-летняя девочка с подругой возвращались с пикника из леса. С собой у девочки был топорик. Подруга потерпевшей ушла домой раньше.