Более 7,3 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году

"В среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20-30 граждан РФ, на которых сработала база данных о запрете въезда или превышение срока пребывания или в отношении которых удается установить, что они незаконно посещали оккупированные территории. В течение 2019 больше 7,3 тысячи граждан РФ не смогли въехать на Украину", - говорится в сообщении пресс-службы МВД в Telegram-канале.