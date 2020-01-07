Более 7,3 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году

"В среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20-30 граждан РФ, на которых сработала база данных о запрете въезда или превышение срока пребывания или в отношении которых удается установить, что они незаконно посещали оккупированные территории. В течение 2019 больше 7,3 тысячи граждан РФ не смогли въехать на Украину", - говорится в сообщении пресс-службы МВД в Telegram-канале.
18 декабря 2019, 18:18ТуризмВ Израиль в этом году не пустили более 5,7 тысячи россиян
В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. После окончания военного положения Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану границы с РФ и осуществлять усиленный контроль за россиянами, въезжающими в страну.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
9 декабря 2019, 03:35Межгосударственные отношения России и Украины