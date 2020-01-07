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https://ria.ru/20200107/1563167619.html
Источник: в Новосибирске артиста заподозрили в изнасиловании девочки
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РИА Новости

Источник: в Новосибирске артиста заподозрили в изнасиловании девочки

17:17 07.01.2020 (обновлено: 17:18 07.01.2020)
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 7 янв – РИА Новости. Один из солистов хора Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) подозревается в изнасиловании 13-летней девочки, он арестован, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах региона.
Информация о возбуждении 5 января уголовного дела в отношении 30-летнего артиста ранее появилась в telegram-каналах.
Такси
5 декабря 2019, 15:16
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
"Такой факт есть, дело возбуждено, он арестован", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области РИА Новости не стали комментировать эту информацию.
Наказание по части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Сотрудник полиции
19 октября 2019, 15:50
В Петербурге иностранец изнасиловал продавщицу, пишут СМИ
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