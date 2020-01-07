Источник: в Новосибирске артиста заподозрили в изнасиловании девочки

НОВОСИБИРСК, 7 янв – РИА Новости. Один из солистов хора Один из солистов хора Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) подозревается в изнасиловании 13-летней девочки, он арестован, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах региона.

Информация о возбуждении 5 января уголовного дела в отношении 30-летнего артиста ранее появилась в telegram-каналах.

"Такой факт есть, дело возбуждено, он арестован", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области РИА Новости не стали комментировать эту информацию.