Источник: в Новосибирске артиста заподозрили в изнасиловании девочки

НОВОСИБИРСК, 7 янв – РИА Новости. Один из солистов хора Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) подозревается в изнасиловании 13-летней девочки, он арестован, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах региона.
Информация о возбуждении 5 января уголовного дела в отношении 30-летнего артиста ранее появилась в telegram-каналах.
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"Такой факт есть, дело возбуждено, он арестован", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области РИА Новости не стали комментировать эту информацию.
Наказание по части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
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