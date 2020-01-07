В Тамбовской области четыре человека погибли в ДТП с внедорожниками

БРЯНСК, 7 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух внедорожников под Тамбовом, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
По его информации, ДТП произошло во вторник на 382 километре трассы Р-22 в Мичуринском районе Тамбовской области.
"Столкнулись 2 внедорожника Mitsubishi Outlander и Renault Duster, в результате столкновения четыре человека погибли: два в одном автомобиле, два в другом",- сказал собеседник.
Он уточнил, что произошло лобовое столкновение, все обстоятельства выясняются, на месте работает оперативно-следственная группа полиции.
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