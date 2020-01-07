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В МЧС назвали предварительную причину ЧП в пятиэтажке в Курске
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РИА Новости

В МЧС назвали предварительную причину ЧП в пятиэтажке в Курске

16:49 07.01.2020 (обновлено: 17:00 07.01.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Курской областиПоследствия хлопка газа на первом этаже в жилом доме, Курск. 7 января 2020
Последствия хлопка газа на первом этаже в жилом доме, Курск. 7 января 2020
© Фото : ГУ МЧС России по Курской области
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Причиной взрыва в пятиэтажном жилом доме в Курске стала утечка газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Экстренные службы региона ранее сообщили, что в результате взрыва газа в квартире на первом этаже многоэтажного жилого дома на улице Рябиновая в Курске пострадали два человека, в том числе ребенок. По предварительным данным, несущие конструкции жилого дома не повреждены. Для оценки технического состояния здания планируется привлечь мобильный диагностический комплекс "Струна-М".
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"Предварительной причиной вспышки газа явилась утечка газа из газовой плиты", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после хлопка возгорание не последовало. Пострадал один мужчина, он доставлен в больницу.
"Осколком стекла поцарапало проходившую мимо девочку, от госпитализации она отказалась", - добавил представитель ведомства.
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