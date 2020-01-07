В МЧС назвали предварительную причину ЧП в пятиэтажке в Курске

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Причиной взрыва в пятиэтажном жилом доме в Курске стала утечка газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Экстренные службы региона ранее сообщили, что в результате взрыва газа в квартире на первом этаже многоэтажного жилого дома на улице Рябиновая в Курске пострадали два человека, в том числе ребенок. По предварительным данным, несущие конструкции жилого дома не повреждены. Для оценки технического состояния здания планируется привлечь мобильный диагностический комплекс "Струна-М".
"Предварительной причиной вспышки газа явилась утечка газа из газовой плиты", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после хлопка возгорание не последовало. Пострадал один мужчина, он доставлен в больницу.
"Осколком стекла поцарапало проходившую мимо девочку, от госпитализации она отказалась", - добавил представитель ведомства.