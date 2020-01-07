В МЧС назвали предварительную причину ЧП в пятиэтажке в Курске

Экстренные службы региона ранее сообщили, что в результате взрыва газа в квартире на первом этаже многоэтажного жилого дома на улице Рябиновая в Курске пострадали два человека, в том числе ребенок. По предварительным данным, несущие конструкции жилого дома не повреждены. Для оценки технического состояния здания планируется привлечь мобильный диагностический комплекс "Струна-М".