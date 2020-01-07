В Иркутске более 30 человек спасли из горящего многоквартирного дома

ИРКУТСК, 7 янв – РИА Новости. Пожарные в Иркутске с помощью спецтехники спасли из горящего многоквартирного дома более 30 человек, сообщает пресс-служба ГУМЧС региона.
Вечером 7 января на третьем этаже шестиэтажного здания бывшего общежития, расположенного в переулке Пограничный города Иркутска, загорелась кладовая. Дым быстро заполнил этажи коридорного типа. 200 человек успели покинуть дом самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны. Часть жителей верхних этажей пришлось эвакуировать, используя спецтехнику.
"При помощи спасательных устройств в условиях сильного задымления были эвакуированы 27 человек, среди которых грудной ребенок. Еще четыре человека были спасены через окна с помощью автоколенчатого подъемника", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлекались 66 человек и 20 единиц техники. Отмечается, что за короткий период в здании бывшего общежития переулка Пограничный произошло уже три возгорания.