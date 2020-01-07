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В Иркутске более 30 человек спасли из горящего многоквартирного дома
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РИА Новости

В Иркутске более 30 человек спасли из горящего многоквартирного дома

16:48 07.01.2020 (обновлено: 16:49 07.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили пожаротушения у пожарного депо
Автомобили пожаротушения у пожарного депо
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Автомобили пожаротушения у пожарного депо. Архивное фото
ИРКУТСК, 7 янв – РИА Новости. Пожарные в Иркутске с помощью спецтехники спасли из горящего многоквартирного дома более 30 человек, сообщает пресс-служба ГУМЧС региона.
Вечером 7 января на третьем этаже шестиэтажного здания бывшего общежития, расположенного в переулке Пограничный города Иркутска, загорелась кладовая. Дым быстро заполнил этажи коридорного типа. 200 человек успели покинуть дом самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны. Часть жителей верхних этажей пришлось эвакуировать, используя спецтехнику.
"При помощи спасательных устройств в условиях сильного задымления были эвакуированы 27 человек, среди которых грудной ребенок. Еще четыре человека были спасены через окна с помощью автоколенчатого подъемника", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлекались 66 человек и 20 единиц техники. Отмечается, что за короткий период в здании бывшего общежития переулка Пограничный произошло уже три возгорания.
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ГУ МЧС по Иркутской областиИркутскПроисшествия
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